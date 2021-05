Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GOG

Le 4 mai, J. Huber Corporation (« Huber ») a signé un accord définitif avec RHI Magnesita (« RHIM ») pour acquérir sa participation à 50 % dans la coentreprise détenue à 50/50 des sociétés, MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG (« MAGNIFIN »)....

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Golden Tag Resources Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : GOG Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 13 h...