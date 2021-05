Nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Saanich





SAANICH, BC, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir énergétique propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les travailleurs du secteur des ressources naturelles.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de North Vancouver, l'honorable Jonathan Wilkinson, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 110 000 $ au district de Saanich pour l'installation de 22 bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques (VE) à divers emplacements appartenant à la municipalité.

Le district de Saanich verse une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral, ce qui porte l'enveloppe du projet à 220 000 $ au total. L'investissement soutient le parc automobile de la municipalité et encourage l'adoption de véhicules à émission zéro en donnant aux Britanno-Colombiens plus d'options de recharge dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Ressources naturelles Canada finance le projet par le biais de son Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Grâce à ces infrastructures, les conducteurs canadiens de VE pourront se déplacer et recharger leur véhicule partout au pays. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5?000 $ en remise du gouvernement.

Ces mesures viennent compléter le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui accélérera davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

«?Les Canadiens veulent des moyens plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix, et nous les leur donnons. C'est la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.?»

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Rendre les véhicules électriques plus abordables et plus accessibles aux Canadiens est un élément clé de notre plan qui vise à bâtir un avenir plus sain et à stimuler l'économie. En installant des bornes de recharge dans nos collectivités, nous réduisons la pollution et créons de bons emplois ici, en Colombie-Britannique, et partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

et député de North Vancouver

« L'ajout de véhicules électriques et de bornes de recharge à notre parc automobile municipal appuie la transition de Saanich vers les carburants renouvelables et nous aide à atteindre nos objectifs collectifs de lutte contre les changements climatiques. Cette étape importante renforce la volonté de notre municipalité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, qui ont déjà diminué de 19 % depuis 2007. »

Fred Haynes

Maire, district de Saanich

Liens pertinents

Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro

Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement

Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro

Voyager au volant d'un véhicule électrique

Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement

Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Programmes d'infrastructures vertes

Véhicules zéro émission : Incitatifs

District de Saanich (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :