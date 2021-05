Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 6 mai 2021





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être proactifs dans le maintien et le soutien de notre santé mentale. En cette période difficile, beaucoup d'entre nous peuvent être en proie à des sentiments négatifs comme la peur, la solitude, la colère et la tristesse. Le thème de la Semaine de la santé mentale de cette année, Quand on met les mots, on apaise les maux, souligne que le fait de succomber à des émotions intenses ne les renforce pas. En fait, l'une des meilleures façons de calmer nos émotions est de lescommuniquer.

Il existe des milliers de mots pour décrire nos émotions. Les nommer précisément peut nous aider à nous sentir plus calmes et nous aider, ainsi que les autres, à comprendre ce que nous vivons. Le fait de savoir et de dire ce que nous ressentons réellement peut améliorer nos relations. Lorsque nous prenons le temps d'essayer de comprendre ce que nous ressentons réellement, cela peut nous aider à nous sentir mieux et à mieux communiquer avec ceux qui nous entourent.

Parfois, ces sentiments forts peuvent être bouleversants, particulièrement lorsque nous n'avons pas accès au soutien et aux outils qui nous aideraient habituellement à y faire face, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur notre santé mentale et notre consommation de substances, comme l'alcool et les drogues. Si des émotions vousétranglent, persistent ou commencent à interférer avec vos activités quotidiennes, il est important d'aller chercher du soutien. Si vous ou l'un de vos proches êtes en difficulté, il y a de l'espoir et vous pouvez obtenir de l'aide :

Visitez le portail Espace mieux-être Canada du gouvernement du Canada , qui offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il contient toute une gamme de ressources : des renseignements et des outils pratiques pour vous aider à vous sentir mieux, des programmes auto-administrés, du soutien entre pairs et des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels. Ce soutien est offert en ligne, ainsi que par téléphone ou message texte pour ceux qui n'ont pas accès à Internet.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour savoir où la transmission de la maladie est la plus forte, où la maladie se propage et quelles sont ses répercussions sur la santé des Canadiens et sur la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada présente des mises à jour régulières aux Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, sur la couverture vaccinale et sur la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des données nationales ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection tandis que nous continuons d'exécuter les programmes de vaccination pour protéger toute la population canadienne.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 257 328 cas de COVID-19, dont 24 450 décès. Nous enregistrons actuellement 81 671 cas actifs. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. De concert avec les études sérologiques, ces chiffres nous montrent également qu'une vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19 (en anglais seulement). Nous disposons de multiples vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 qui présentent des avantages particuliers et dont l'emploi est autorisé au Canada. Tandis que la livraison des vaccins continue de s'accélérer, il y a un optimisme grandissant quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue et durable grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous constatons les avantages chez les groupes ayant été vaccinés en priorité. Comme la couverture vaccinale est de plus en plus grande au Canada, elle procurera davantage de bienfaits qui protégeront plus de Canadiens au cours des semaines et des mois à venir.

Toutefois, puisque la vitesse de propagation de la COVID-19 est élevée ou en croissance dans un grand nombre de régions, il importe de maintenir des mesures de santé publique rigoureuses dans les régions où la COVID-19 se propage et d'appliquer des précautions individuelles partout. Les dernières données montrent que la diminution du nombre de cas à l'échelle nationale a ralenti au cours de la dernière semaine pour s'établir à moins de 2 %, et qu'une moyenne de 7 799 cas ont été signalés par jour (du 29 avril au 5 mai).

Les taux d'infection élevés continuent d'influer sur les indicateurs tardifs de la gravité de la COVID-19, particulièrement dans les régions où la propagation de la maladie se maintient à des niveaux élevés. Ces nombres continuellement élevés de cas graves et critiques continuent d'exercer des pressions lourdes et persistantes sur le système de santé et les travailleurs de la santé. Les données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne 4 236 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la plus récente période de sept jours (du 29 avril au 5 mai), ce qui représente une diminution de 3,7 % par rapport à la semaine précédente. En moyenne, 1 458 de ces personnes étaient traitées dans des unités de soins intensifs, soit une augmentation de 3,7 % comparativement à la semaine précédente. Le taux de mortalité s'est récemment stabilisé, le nombre moyen de décès signalés chaque jour étant de 48 sur une période de sept jours (du 29 avril au 5 mai), mais les taux continuellement élevés d'infection et l'augmentation des admissions en soins intensifs pourraient avoir une incidence négative sur cette tendance.

Alors que la COVID-19 continue de toucher des personnes de tous âges au Canada, les taux d'infection sont les plus élevés chez les personnes de moins de 60 ans. Il s'agit d'un rappel que les personnes de tout âge peuvent tomber gravement malades, et les données montrent qu'il peut exister un lien entre les variants préoccupants et une augmentation des cas graves de la maladie et des risques de décès (en anglais seulement). De plus, la transmission de la COVID-19 chez les jeunes adultes, qui se déplacent fréquemment et qui entretiennent plusieurs relations sociales, est un risque continu dans les populations vulnérables et les milieux à risque élevé. La majorité des cas de COVID-19 au Canada est maintenant attribuable à des variants préoccupants. Le variant B.1.1.7 est maintenant signalé dans l'ensemble des provinces et territoires et ce dernier compte pour plus de 95 % des variants préoccupants séquencés à ce jour. Étant donné que ce variant se propage plus rapidement et qu'il a été lié à une augmentation de la gravité de la maladie, et que les vaccins pourraient être moins efficaces contre d'autres variants, comme les variants P.1 et B.1.351, il est d'autant plus important de rester vigilants dans l'application de toutes les mesures pour stopper la propagation.

Alors que nous offrons les vaccins à de plus en plus de personnes, nous invitons tous les Canadiens à se faire vacciner et à encourager les autres à le faire lorsqu'ils auront accès aux vaccins. Toutefois, qu'ils soient vaccinés ou non, les Canadiens sont priés de demeurer vigilants et de continuer à suivre les conseils des autorités locales de la santé publique et à toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Même si nous constatons l'effet positif des vaccins contre la COVID-19 : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage).

J'encourage les Canadiens à consulter leurs autorités locales de santé publique, leurs fournisseurs de soins de santé ou d'autres sources fiables et crédibles, comme les sites Canada.ca et Immunisation Canada, pour se renseigner sur les risques et les avantages de la vaccination. Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation, les médecins hygiénistes en chef du Canada et les autres professionnels de la santé partout au pays travaillent de concert et surveillent de près l'innocuité des vaccins, leur efficacité et leur utilisation optimale pour adapter leurs approches. Au fur et à mesure que les connaissances scientifiques s'accumuleront et que la situation évoluera, nous sommes résolus à offrir des conseils clairs et fondés sur des données pour garder toute la population canadienne en sécurité et en santé.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19, sur les pratiques de prévention et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

