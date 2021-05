Elev?o reconnue dans l'édition 2021 du rapport Gartner Magic Quadrant for Workforce Engagement Management





Elev?o a annoncé aujourd'hui que le cabinet mondial de recherche et de conseil Gartner a nommé Elev?o dans l'édition 2021 de son Magic Quadrant for Workforce Engagement Management (Quadrant Magique pour la gestion de l'engagement de la main-d'oeuvre [EMO]) [1].

« Eleveo est reconnue dans ce Gartner Magic Quadrant for Work Engagement Management pour la 8e fois* », a déclaré Barry Williams, vice-président des produits et du marketing chez Elev?o. Il estime qu'Elev?o est unique parmi les fournisseurs de solutions EMO figurant dans le quadrant magique de cette année.

« Nous sommes une société privée et avons élargi notre clientèle et notre gamme de produits de manière organique, sans bénéficier d'aucune fusion ou acquisition. Nous pensons que cette reconnaissance témoigne des efforts et du dévouement de nos équipes en charge des produits et du développement, qui nous poussent en permanence pour être l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de l'EMO. »

Parmi les modules clés ajoutés par Elev?o à sa solution EMO évolutive en 2020 figurent une barre d'outils Poste d'agent (Agent Desktop Toolbar), qui met en pause et relance automatiquement les enregistrements pour protéger les données de l'industrie des cartes de paiement ou d'autres données sensibles, ainsi que la prévision et la programmation multi-compétences/multi-canaux.

M. Williams a déclaré : « Je pense que notre présence dans ce Gartner Magic Quadrant démontre une nouvelle fois notre capacité à systématiquement identifier et relever les défis changeants auxquels sont confrontés les centres d'appel. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à améliorer les rencontres pour nos clients en 2021 au-delà. »

* Ce rapport est intitulé "Magic Quadrant for Customer Engagement Center Workforce Optimization" depuis 2015. Eleveo, connue précédemment sous le nom de "Zoom", a été nommée dans les éditions 2015, 2018, 2019 et 2020 de ce rapport Gartner Magic Quadrant. Elle se nommait "Zoom Telepoti" en 2013 et 2014, et "Teleopti ? Zoom International" en 2012.

À propos d'Elev?o

Elev?o fournit des solutions efficaces et simplifiées pour les problèmes complexes des centres d'appels. Nos outils WFM et WFO sont conçus spécialement pour améliorer le fonctionnement et les processus commerciaux des centres d'appels, et sont développés en utilisant des cadres modernes et des technologies cloud natives qui évoluent et changent avec vos activités. Elev?o ® est une marque déposée de ZOOM International.

