Intact Corporation financière et Tryg A/S prévoient procéder à la clôture de l'acquisition de RSA Insurance Group plc le 1er juin 2021





PUBLIÉ PRÉCÉDEMMENT AU ROYAUME-UNI

TORONTO, le 6 mai 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que toutes les approbations des autorités antitrust et des autorités de réglementation relativement à l'acquisition (l'« acquisition ») de RSA Insurance Group plc (« RSA »), qui sera effectuée par la Société avec Tryg A/S (CPH : TRYG), ont maintenant été obtenues.

La Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles située à Londres doit maintenant approuver officiellement l'opération dans le cadre d'une audience de la Cour. Cette audience est prévue pour le 25 mai 2021. Une fois l'acquisition approuvée, sa clôture devrait avoir lieu le 1er juin 2021.

Échéancier prévu aux fins de réalisation

Événement Heure (UTC+1) et/ou date



Audience du tribunal relative au plan Le 25 mai 2021



Réenregistrement de RSA à titre de société à

responsabilité limitée fermée Avant le 28 mai 2021



Dernier jour aux fins de négociation et

d'enregistrement du transfert des actions de

RSA Le 28 mai 2021



Heure de clôture des registres dans le cadre

du plan Le 28 mai 2021 à 18 h 30



Désactivation de CREST à l'égard des actions

de RSA Le 28 mai 2021 à 18 h 30



Suspension de la négociation des actions de

RSA Le 1er juin 2021 avant 7 h 30



Date de prise d'effet du plan Le 1er juin 2021



Annulation de l'inscription à la cote des actions

de RSA Le 2 juin 2021 avant 7 h 30



Dernière date pour le traitement des chèques

et le crédit des comptes CREST à l'égard de la

contrepartie au comptant Le 15 juin 2021

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 12 G$ de primes annuelles totales. La Société compte plus de 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'intermédiaire d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Intact Public Entities Inc., agence générale de premier plan, offre des programmes d'assurance aux entités publiques, notamment des services de gestion des risques et des sinistres au Canada.

Aux États-Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué concernant l'acquisition et la clôture prévue de celle-ci ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables au 6 mai 2021 et sont susceptibles de changer après cette date.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de la date de clôture de l'acquisition et des contextes économique et politique et de la conjoncture sectorielle. Toutefois, l'exécution de l'acquisition est assujettie à l'approbation de l'acquisition par la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que l'acquisition sera effectuée dans les délais prévus ou qu'elle sera effectuée selon l'échéancier prévu, si tant est qu'elle le soit.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » (sections 28 à 33) de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à la section « Facteurs de risque - Risques liés à l'acquisition » de notre présentation intitulée « Création d'un assureur IARD de premier plan » datée du 18 novembre 2020, que l'on peut consulter sur notre site Web. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les présentes. La Société et la direction n'ont pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mise en garde

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.

Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des renseignements communiqués publiquement par la Société et de la mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le présent communiqué.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Le présent communiqué ne saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 12:30 et diffusé par :