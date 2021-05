Le ministre Guilbeault annonce la nomination d'une nouvelle présidente au conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire





Le gouvernement du Canada annonce la nomination de Carole Beaulieu au poste de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire

GATINEAU, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Carole Beaulieu au poste de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire pour un mandat de quatre ans, lequel a débuté le 5 mai 2021. Mme Beaulieu a été nommée à l'issue d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Mme Beaulieu est une dirigeante créative possédant une solide expertise dans la gouvernance d'entreprise, la gestion stratégique, le marketing, la réflexion conceptuelle et les affaires publiques. De 2015 à 2021, elle a présidé le conseil d'administration du Groupe Média TFO, une agence et entreprise médiatique ontarienne qui s'adresse aux enfants et aux auditoires en quête de contenus éducatifs et culturels diffusés à la télé et sur les plateformes numériques. Elle a également agi à titre de vice-présidente de l'avancement à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, de chef de cabinet pour le ministre de la Culture et des Affaires francophones de l'Ontario et de chef du marketing et du développement à l'École de ballet nationale du Canada. Elle possède des diplômes de l'Université Laurentienne, du HEC de Montréal et du programme de formation pour les dirigeants de la Rotman School of Management. Elle est membre de l'International Women's Forum, et administratrice accréditée par l'Institut des administrateurs des sociétés (ICD). Mme Beaulieu habite à Toronto.

Le Musée canadien de l'histoire, qui gère également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France, est le musée national de l'histoire humaine au Canada. Ensemble, ces trois musées constituent des centres de recherche et d'information sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens quant aux événements, aux expériences, aux personnes et aux objets qui ont façonné l'histoire et l'identité canadiennes.

« Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la nomination de Carole Beaulieu au poste de présidente du conseil d'administration du Musée canadien de l'histoire. Hautement qualifiée, Carole possède une connaissance approfondie des secteurs public, privé, médiatique et créatif, ainsi qu'une solide expertise en gouvernance d'entreprise et en gestion stratégique, ce qui a fait d'elle la candidate idéale. Je sais qu'elle verra à établir des normes supérieures pour que le Musée soit un lieu de travail sain, respectueux et sûr pour tous. J'en profite pour remercier sincèrement Jean Giguère, qui a agi comme présidente ces sept derniers mois. Merci, Jean, pour votre temps et votre détermination à fournir un leadership et des conseils de qualité à toute l'équipe du Musée. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées qui est entrée en vigueur en 1990. Conformément à la Loi, les présidents du conseil d'administration sont nommés par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

