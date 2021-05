Le BSIF actualise son plan prospectif relatif aux politiques prudentielles





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) vous invite aujourd'hui à prendre connaissance de ses priorités en matière de politiques prudentielles pour l'année à venir. Ce plan s'appuie sur les apprentissages et les travaux réalisés pendant la pandémie de COVID-19. Il énonce clairement les priorités et les échéances ayant trait à l'élaboration des politiques et des consignes qui favoriseront la résilience durable des banques, des sociétés d'assurance et des régimes de retraite privés fédéraux.

Après avoir suspendu ses initiatives stratégiques le 13 mars 2020, le BSIF a adopté une approche prudente et axée sur le risque pour redémarrer ses travaux d'élaboration de politiques. En septembre, il a annoncé qu'il était temps de reprendre ces travaux en les adaptant à la nouvelle normalité. C'est à ce moment que le BSIF a publié son premier plan à court terme dans le but d'informer les professionnels du secteur et ses différents interlocuteurs sur l'orientation de ses activités stratégiques jusqu'en juin 2021. Depuis, le Bureau a réalisé 80 % des objectifs de ce plan.

Les activités prévues dans le plan prospectif actualisé s'inscrivent dans le sillon de son mandat et s'appliquent aux institutions qu'il surveille. De plus, elles tiennent compte des risques que présente un contexte d'incertitude et sont réalistes, tant du point de vue des échéances que du contenu, pour veiller à ce que le cadre réglementaire demeure adapté aux circonstances.

Bien que le plan actualisé regroupe plusieurs initiatives stratégiques précises, trois thèmes principaux aiguillent les priorités de l'année à venir.

Consignes sur la gestion du risque





La semaine prochaine, le BSIF publiera une lettre résumant les commentaires reçus en réaction à son document de travail sur le risque lié aux technologies et définissant les consignes à venir. Par ailleurs, il communiquera plus tard cette année les résultats sommaires de la consultation découlant du document de travail sur le risque lié aux changements climatiques. Il prévoit également, au cours de l'année, de mener des consultations et de formuler des consignes à l'égard des risques non financiers, notamment sur la résilience opérationnelle, le cyberrisque et le risque lié à la culture.



Consignes sur les fonds propres et les normes comptables





Le plan du BSIF vise toujours à offrir un soutien aux assureurs dans la transition à l'IFRS 17, de même qu'aux banques dans la mise en oeuvre des réformes de Bâle III, fruit d'un consensus international. Dans son plan, le BSIF prévoit également de mettre la dernière main à ses consignes sur les fonds propres et les liquidités à l'intention des petites et moyennes banques, lesquelles tiennent compte de l'éventail de types et de tailles des institutions qu'il surveille.



Régimes de retraite privés fédéraux





Le BSIF continue d'établir et de consolider les processus et les consignes à l'intention des régimes de retraite privés, et publiera également un document de travail sur la gestion du risque lié aux placements.

Grâce à ces efforts et aux consultations régulières qu'il organise, le BSIF continue d'améliorer les cadres de réglementation et ainsi de rehausser la sûreté et la solidité des banques, des sociétés d'assurance et des régimes de retraite privés fédéraux au Canada.



Citation

« En faisant régulièrement le point sur ses plans prospectifs en matière de politiques, le BSIF souhaite mieux informer ses interlocuteurs sur l'orientation de ses initiatives stratégiques et, surtout, les inviter à se prononcer sur son travail et sur les façons les plus efficaces de soutenir la résilience financière et opérationnelle des acteurs du secteur financier au Canada. »



-- Ben Gully, surintendant auxiliaire, Secteur de la réglementation

Documents connexes

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 11:45 et diffusé par :