Saint-Laurent renouvelle son appui aux RUI Hodge-Place Benoit et Chameran-Lebeau





SAINT-LAURENT, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du 4 mai dernier, le conseil de Saint-Laurent annonçait une contribution financière de 167 852 $ au Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) pour soutenir les démarches de Revitalisations urbaines intégrées (RUI) des quartiers Hodge-Place Benoit et Chameran-Lebeau.

Citation

« Comme administration municipale, nous avons le devoir de porter une attention particulière au bien-être de l'ensemble de la population et de faire preuve d'inclusion face aux plus vulnérables. La mise en oeuvre des actions concertées et des initiatives prioritaires des RUI Hodge-Place Benoit et Chameran-Lebeau se révèle plus que jamais essentielle en ces temps inédits. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Une douzaine d'actions concertées et prioritaires pour ces secteurs seront mises en oeuvre cette année par les comités locaux, composés de parties prenantes telles que des résidents, des organismes et des représentants de Saint-Laurent. Parmi les projets retenus pour la RUI Hodge-Place Benoit, mentionnons, entre autres, l'aide aux résidents fragilisés par la pandémie ainsi que la mise en oeuvre d'une démarche participative servant de base à un plan d'action quinquennal. Du côté de la RUI Chameran-Lebeau, les initiatives phares qui ont obtenu un financement sont la réalisation d'une mosaïque collective dans le passage Boa du parc Painter ainsi que des activités favorisant la maturité scolaire et la réussite éducative des enfants du secteur Chameran-Lebeau.

Rappelons qu'une RUI a pour objectif d'améliorer les conditions sociales, économiques et urbanistiques d'un secteur précis. C'est 2006 qu'une première démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée voyait le jour à Saint-Laurent, dans le secteur Hodge-Place Benoit. En 2012, une deuxième RUI était lancée dans le secteur Chameran-Lebeau.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 11:02 et diffusé par :