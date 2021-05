/R E P R I S E -- Avis de convocation - Négociation du secteur public - Réactions du SFPQ et du SPGQ à la suite d'une rencontre avec le premier ministre et la présidente du Conseil du trésor/





QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) convoquent les représentants des médias, ce jeudi 6 mai à un point de presse. Les présidences des deux organisations syndicales réagiront à la suite de la rencontre avec le premier ministre, François Legault, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Les représentants syndicaux sont attendus au bureau du premier ministre en début d'après-midi afin de discuter de la négociation pour le renouvellement des conventions collectives.

Point de presse du SFPQ et du SPGQ



Date: Jeudi 6 mai 2021



Lieu : Devant l'édifice Honoré-Mercier

1025, rue des Parlementaires



Heure : 14 h 30

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 11:00 et diffusé par :