Le Canada investit pour mieux faire connaître le domaine minier aux jeunes Canadiens





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Les Canadiens utilisent des produits dérivés des ressources minières dans tous les aspects de leur quotidien. Les activités d'exploitation minière sont très présentes dans un grand nombre de collectivités à la grandeur du pays et leur procurent d'importants avantages sociaux et économiques.

Le ministre des Affaires étrangères et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, l'honorable Marc Garneau, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 22 500 $ à l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM). Cette subvention permettra à l'ICM d'élaborer un programme destiné à sensibiliser aux avantages et à l'importance des mines dans une économie sobre en carbone tout en stimulant l'innovation dans le secteur des minéraux et des métaux.

L'ICM s'est associé à Science Nord afin de créer un jeu numérique éducatif visant à faire connaître les minéraux aux jeunes Canadiens et à les encourager à envisager une carrière dans ce secteur. La deuxième phase du projet consistera à concevoir et à mettre sur pied une exposition multimédia pancanadienne axée sur l'exploitation minière intitulée Our Earth's Riches. L'ICM et Science Nord ont investi respectivement un montant supplémentaire de 500 000 $ dans ce projet.

La sensibilisation à l'importance des minéraux et des métaux est une initiative phare qui figure dans l'orientation stratégique, volet Communautés, du Plan canadien pour les minéraux et les métaux. Il s'agit d'un ambitieux cadre pancanadien visant à stimuler la compétitivité du secteur minier dans une économie sobre en carbone et axée sur le numérique. Une meilleure connaissance de la diversité des emplois dans le secteur minier et de leur nature hautement spécialisée contribuera à former la main-d'oeuvre de demain et incitera davantage de jeunes, de femmes, d'Autochtones et de minorités visibles à oeuvrer dans la mise en valeur des ressources naturelles.

Le gouvernement continue d'appuyer les initiatives porteuses de bons emplois dans la classe moyenne, contribuant ainsi à la stabilité socio-économique des collectivités canadiennes et au rehaussement de la compétitivité du secteur des mines.

« Les minéraux et les métaux jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions et la création de notre avenir carboneutre. En investissant dans les démarches visant à mieux faire connaître le domaine minier, nous investissons dans les jeunes et dans les futurs talents du secteur minier. »

« La réussite de l'industrie minière dépend de la participation des collectivités au cycle de mise en valeur des ressources minérales, de la pré-exploration jusqu'après la fermeture de la mine. Il est essentiel de soutenir les collectivités en leur fournissant les connaissances et les outils éducatifs dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées et comprendre l'apport du secteur minier, surtout dans le contexte d'une économie sobre en carbone. Grâce au financement que nous avons annoncé aujourd'hui, nous sommes en mesure de fournir d'importants outils à ce chapitre. »

