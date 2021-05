Breffage technique - Nouvelle offre de service pour traiter la COVID-longue au CISSS de la Montérégie-Ouest





CHÂTEAUGUAY, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce ministérielle concernant la mise en place de la première offre de service en réadaptation au Québec visant à traiter les personnes atteintes de symptômes persistants de la COVID-19, le CISSS de la Montérégie-Ouest souhaite inviter les représentants des médias à un breffage technique par webinaire afin d'obtenir de plus amples informations sur le déploiement de ce projet novateur.

Selon les données les plus récentes, on estime qu'environ 20-30 % des personnes ayant eu la COVID-19 présenteront au moins un symptôme au-delà de 4 semaines et que certains symptômes persisteront pendant plus de 12 semaines chez environ 10% des personnes. Considérant qu'il semble y avoir une aggravation ou une rechute des symptômes suite à un effort physique ou mental, cette nouvelle offre de service permettra d'encadrer la réadaptation de façon sécuritaire par une équipe multidisciplinaire afin d'améliorer la qualité de vie des personnes présentant des symptômes persistants à la COVID-19.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le CISSS de la Montérégie-Ouest et le centre de recherche sur la réadaptation axée sur le patient de l'Université de Sherbrooke.

Qui : Philippe Besombes, directeur général adjoint - Santé physique, CISSS de la Montérégie-Ouest

Sophie Poirier, Ph.D, Directrice adjointe, Services multidisciplinaires - Qualité et évolution de la pratique, , CISSS de la Montérégie-Ouest

Annik Jobin, Conseillère cadre à l'innovation et au développement des outils cliniques, CISSS de la Montérégie-Ouest

Simon Décary, pht, PhD, Laboratoire de recherche sur la réadaptation axée sur le patient, Université de Sherbrooke



Quand : Jeudi 6 mai, 10 h



Où : https://santemo.zoom.us/j/61111460035?pwd=YzNaOTljVmt5YWhYd1FzUVhLNkJxQT09 Nº du webinaire : 611 1146 0035 Code secret: 556728

SOURCE CISSS de la Montérégie Ouest

