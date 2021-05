Pfizer rejoint l'Espoir pour la démence pour combattre l'isolement social dans les maisons de personnes âgées





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pfizer Canada, Novatek International, Cognistat et la députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, ont uni leurs forces pour réaliser la mission d'Espoir pour la démence, qui consiste à mettre fin à l'isolement et à la solitude dans les résidences pour personnes âgées.

Grâce à leur contribution, cette semaine Espoir pour la démence a pu acheter et donner de douzaines de tablettes à plusieurs maisons de soins pour aînés afin de mettre un terme à la barrière de communication entre les personnes âgées et leurs proches, qui a été mise en évidence au cours de cette pandémie. La distribution de ces tablettes permettra aux aînés de disposer de la technologie dont ils ont besoin pour rester en contact avec leurs proches pendant et après la pandémie.

Chez Espoir pour la démence, nous comprenons qu'un engagement social actif et continu est nécessaire au maintien et à la protection d'un cerveau sain. Nos maisons de soins pour personnes âgées ne possédaient pas la technologie nécessaire pour permettre aux résidents de rester en contact avec leurs proches tout au long de la pandémie.

Pfizer s'efforce d'avoir un impact profond sur la santé mondiale par la découverte, le développement et la distribution de médicaments et de vaccins. En se concentrant sur les meilleures connaissances scientifiques et sur l'expérience des patients, le leadership de Pfizer et ses investissements considérables favorisent la livraison plus rapide de médicaments révolutionnaires qui peuvent répondre à des besoins non satisfaits.

Espoir pour la démence est un organisme fédéral à but non-lucratif qui se consacre à soutenir le diagnostic, le traitement et la prévention de la démence. La collecte de fonds pour la recherche est un élément clé de la mission de l'organisme.

Pour faire un don, visitez notre site web: www.hopefordementia.org/donate

