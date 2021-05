Modération prévue des marchés de l'habitation, mais des risques importants persistent





OTTAWA, le 6 mai 2021 /CNW/ - Pendant que la croissance économique, l'emploi et la migration nette au Canada regagnent le terrain perdu pendant la pandémie de COVID-19, les ventes et la croissance des prix sur le marché de l'habitation diminueront par rapport aux niveaux insoutenables de 2020. Elles resteront néanmoins élevées. Ces prévisions sont tirées du rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL ) , qui est publié aujourd'hui et qui couvre la période prévisionnelle de 2021 à 2023. Le rapport PMH aide à prévoir les tendances émergentes tant sur le marché du neuf que sur le marché de la revente, à l'échelle nationale et pour les 18 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

« La COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur les centres urbains du Canada. Tandis que certains secteurs de l'économie ont eu du mal à s'adapter aux conditions de la pandémie, l'activité sur le marché de l'habitation a été vigoureuse et quelque peu déconnectée de la conjoncture globale de l'économie et du marché du travail dans beaucoup de centres, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL. On s'attend à ce que la conjoncture économique retrouve sa trajectoire d'avant la pandémie d'ici la fin de 2023 si l'immunité collective contre la COVID-19 est atteinte avant la fin de 2021. Cette prévision s'applique au rythme des ventes et de croissance des prix sur le marché de l'habitation, qui devrait selon nous diminuer durant la même période par rapport aux sommets atteints en 2020. Cependant, d'importants risques pèsent toujours sur la trajectoire, le calendrier et la pérennité de la reprise. »

Les perspectives supposent que le taux hypothécaire à cinq ans augmentera, mais qu'il demeurera très bas par rapport aux normes historiques jusqu'à la fin de 2023. On ne sait pas si le mouvement vers le télétravail, un facteur qui déplace la demande de logements des RMR les plus chères vers des marchés moins chers, persistera après la pandémie, ce qui risque de fausser les prévisions. Compte tenu de l'incertitude sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, la SCHL continuera de surveiller de près la santé des marchés canadiens de l'habitation et de publier des mises à jour au besoin.

Faits saillants à l'échelle nationale :

Au cours de la période allant de 2021 à 2023, la croissance économique, l'emploi et la migration nette retrouveront graduellement leurs niveaux d'avant la pandémie, à mesure que l'immunité collective contre la COVID-19 sera atteinte et que les restrictions seront levées au Canada et partout dans le monde.

et partout dans le monde. Le rythme des ventes devrait ralentir par rapport aux sommets récents étant donné les prix élevés sur les marchés de la revente, la hausse des taux hypothécaires et le faible nombre de logements à vendre. Le ralentissement de la croissance des ventes contribuera à tempérer le rythme d'augmentation des prix.

Le nombre de mises en chantier de maisons individuelles par rapport au total des mises en chantier augmentera tout au long de 2021. Cette hausse de la proportion reflétera la nouvelle préférence pour les maisons individuelles sur le marché de la revente, dont témoignent actuellement les faibles stocks et la forte croissance des prix. Les mises en chantier d'habitations se stabiliseront à des niveaux correspondant au rythme de formation des ménages d'ici la fin de 2023.

La demande de logements locatifs se redressera à mesure que l'immigration et la migration interprovinciale reprendront. Cette hausse de la demande sera également alimentée par le retour des étudiants étrangers et des cours en personne dans les universités des grandes villes. Cependant, les taux d'inoccupation demeureront probablement élevés par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Le moment et la rapidité de la reprise économique dans les principaux marchés sont très incertains, et des risques importants pèsent encore sur les perspectives. Par exemple, l'immunité collective à la COVID-19 pourrait prendre plus de temps que prévu et les pressions inflationnistes pourraient être plus fortes que prévu, ce qui est susceptible de pousser les taux hypothécaires à la hausse.

Perspectives du marché de l'habitation de 2021 :

Fourchette de prévisions (H) (B) : La fourchette de prévisions du rapport PMH fournit une orientation relativement précise et comporte des limites supérieure (haut) et inférieure (bas) établies à partir d'un ensemble de scénarios économiques et démographiques.

Document d'information :

Le présent rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH) présente des analyses prospectives sur les marchés de l'habitation du Canada. Il permet de prévoir les tendances émergentes sur les marchés du neuf et de la revente à l'échelle du Canada et des régions métropolitaines. Le rapport PMH comprend des prévisions pour d'importantes variables du marché de l'habitation, comme les mises en chantier, les prix et les reventes.

L'objectif du rapport PMH est de transmettre cette information clé aux acheteurs, aux vendeurs, aux conseillers en prêts hypothécaires, aux constructeurs, aux intervenants du secteur et à toute personne active sur le marché afin qu'ils puissent prendre les décisions qui conviennent le mieux à leur situation particulière. En tant que source de renseignements fiables en matière d'habitation au Canada, la SCHL a la responsabilité de fournir des données probantes sur lesquelles l'industrie et les décideurs peuvent compter et en lesquelles ils peuvent avoir confiance.

Notre compréhension de l'évolution des marchés de l'habitation pendant la pandémie continue de s'améliorer à mesure que d'autres données deviennent disponibles. En raison de l'incertitude accrue des prévisions dans la situation économique actuelle, la SCHL continuera de surveiller de près la santé des marchés de l'habitation du Canada et de faire une mise à jour publique de ses prévisions au besoin. Elle continuera également de rendre compte des vulnérabilités du marché de l'habitation au moyen du rapport Évaluation du marché de l'habitation (EMH), publié tous les trimestres.

