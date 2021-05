77e congrès de l'ACRGTQ - Le prix génie voirie en développement durable remis à KPH Turcot.





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Chaque année depuis 2008, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et Constructo honorent dans le cadre de son congrès une entreprise s'étant impliquée dans sa communauté ou ayant contribué à la protection de l'environnement ou à la préservation des ressources naturelles. Le Prix génie voirie en développement durable a été est remis à KPH Turcot. Le prix est commandité par Activa environnement.

Dans l'optique de minimiser l'impact sur les ressources naturelles non renouvelables, KPH Turcot a réutilisées, recyclées ou valorisées hors site 95 % des matières résiduelles générées dans le cadre du projet. Ainsi, les impacts des opérations sur le milieu urbain et riverains, ainsi que sur les espaces naturels, ont été considérablement réduits sur ce chantier.

Le projet a été réalisé dans un objectif de carboneutralité fixé par le client. KPH a non seulement compensé les GES émis dans le cadre du projet, mais les objectifs ont aussi été accomplis via l'achat de crédits carbone provenant de projets d'efficacité énergétique et par la plantation d'arbres qui agiront en tant que puits de carbone pour les 50 prochaines années.

Dans un souci environnemental, l'entreprise a également fait preuve d'innovation lors du démantèlement de l'ancienne structure située au-dessus du Canal de Lachine. Un pont de glace artificiel a été construit dans le Canal afin de protéger ce dernier des débris de démantèlement.

Afin de protéger les riverains des débris de démolition, mais également des émissions de poussière tout en maintenant un climat sonore adéquat, KPH a usé de créativité en construisant un mur de conteneur de 10 mètres de hauteur et de près de 150 mètres de longueur.

Pour minimiser les impacts, KPH Turcot a réduit les conséquences de la congestion routière sur l'économie locale et régionale.

L'ACRGTQ salue l'excellence des pratiques de KPH Turcot à l'égard de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

