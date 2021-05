Pandémie de la COVID-19 - Offre de service visant à traiter les symptômes persistants de la COVID-19 au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, annoncent la mise en place d'une offre de service visant à traiter les personnes atteintes de symptômes persistants de la COVID-19, que l'on appelle communément la COVID longue.

Cette offre de service de première ligne, qui vise à permettre le rétablissement et la réadaptation optimale de ces personnes, est issue d'un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS) et un centre de recherche de l'Université de Sherbrooke. Pour offrir ce service, le CISSS dispose d'une équipe multidisciplinaire de professionnels composée de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, de neuropsychologues et d'autres professionnels.

Ces professionnels ont pour mission d'offrir des soins aux personnes touchées par la COVID longue, c'est-à-dire les symptômes et séquelles engendrés par la maladie qui persistent ou surviennent au-delà de quatre semaines chez les personnes infectées. Les intervenants reçoivent actuellement une formation et sont suivis par un projet de recherche.

Ces services seront disponibles pour la population de la Montérégie-Ouest. Un financement de 1,3 M$ provenant du budget COVID de l'établissement a été consacré au projet.

Citations :

« La forme longue de la COVID-19 est encore trop peu connue et nous disposons de peu de données sur le sujet, mais des gens en sont affectés et nous nous devons de leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour se rétablir. Nous comptons sur nos équipes pour développer l'expertise nécessaire en ce sens, au bénéfice des personnes aux prises avec des symptômes non seulement persistants, mais aussi parfois invalidants. L'offre de service de notre réseau doit être adaptée pour bien répondre aux besoins de ces personnes en se basant sur les meilleures pratiques dans une approche multidisciplinaire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous pouvons être fiers de ce projet développé ici, en Montérégie, le premier du genre au Québec. Cette initiative témoigne des efforts qui sont faits par les équipes du réseau pour bien s'adapter au développement de nos connaissances sur la maladie et ses conséquences à plus long terme. De nombreuses personnes auront des symptômes se prolongeant parfois plus de six mois après la maladie, et nous ne les oublions pas. La pandémie se terminera, mais nous continuerons à les soutenir, grâce à de telles initiatives. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

D'autres initiatives sont en développement. Celles-ci pourront compter sur l'apport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, afin de raffiner les approches en se basant sur les meilleures connaissances et l'évolution de celles-ci.

Soulignons que cette offre de service n'est pas à proprement parler une clinique spécifique, mais plutôt une approche de prise en charge sur la base des services existants, avec une adaptation aux besoins spécifiques des patients atteints de la COVID longue. Elle permettra de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes, en utilisant moins de ressources.

Rappelons que la COVID longue se manifeste de façon différente chez chaque personne. Les symptômes peuvent également varier au fil du temps, et évoluer par étape ou de manière cyclique. Parmi les symptômes les plus fréquemment rapportés, outre ceux qui sont habituellement associés à la COVID-19 en général, notons des troubles de mémoire et de concentration, de l'anxiété, une dépression ou des troubles de stress post-traumatique.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 09:27 et diffusé par :