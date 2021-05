Le Canada et l'Ontario fournissent des logements abordables à Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Nous méritons tous un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada et en Ontario, les collectivités du pays et de la province étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Dave Smith, député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé un financement de 3,5 millions de dollars qui a contribué à la création de deux nouveaux complexes de logements abordables dans la région de Peterborough.

De ce montant, 2,5 millions de dollars ont permis de financer un complexe de 34 logements pour des personnes seules et des familles dirigées par une femme à Peterborough. Le complexe abrite également une garderie. Certaines résidentes reçoivent l'aide de Homeward Bound Peterborough, un programme qui offre aux mères monoparentales des logements abordables autonomes ainsi que des services et du soutien, y compris des services de garde d'enfants, une formation pour développer les habiletés nécessaires à la vie autonome au quotidien, de l'aide pour l'obtention d'un diplôme d'études postsecondaires, du mentorat d'emploi par l'entremise d'un conseil sectoriel ainsi qu'un soutien à la transition vers l'autonomie.

Une tranche de 1 million de dollars de l'investissement total a contribué à la construction d'un complexe de 24 logements à Havelock, qui fournit des logements abordables aux aînés et sert de carrefour communautaire, avec des services de santé et de soutien sur place.

Le financement de ces ensembles a été versé dans le cadre du programme Investissement dans le logement abordable et du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. Ces programmes conjoints des gouvernements fédéral et provincial donnent aux collectivités locales la possibilité de répondre à leurs besoins en matière de logement en finançant la construction de logements locatifs, la réparation de logements, les allocations-logement, les suppléments-logement et l'accession à la propriété.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Peterborough, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires de la province, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de tous les Canadiens. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Soutenir les personnes qui ont un besoin urgent de logement nous permettra de bâtir une prospérité équitable pour tous les Canadiens. Ces deux ensembles fourniront des logements abordables à ceux qui en ont le plus besoin, notamment les aînés, les personnes handicapées, ménages dirigés par des femmes, et les Canadiens de la classe ouvrière. Voilà un exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. » - L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée fédérale de Peterborough-Kawartha

« Notre gouvernement sait à quel point il est important de créer des logements abordables dans les collectivités de l'Ontario afin que tout le monde ait un chez-soi. En collaboration avec nos partenaires fédéraux, nous investissons dans des logements abordables dont nous avons grandement besoin et qui feront une réelle différence dans la vie de beaucoup de gens, y compris ici même à Peterborough. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Tous les Ontariens méritent un chez-soi, et c'est formidable de voir le gouvernement provincial investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux-ci à Peterborough. Ces deux ensembles remarquables font qu'un plus grand nombre de personnes de notre collectivité ont accès à des logements sûrs et abordables. » - Dave Smith, député provincial de Peterborough--Kawartha

« Les gens du comté et de la ville de Peterborough ont besoin de logements sûrs et stables qu'ils peuvent se payer. Les logements créés par la Peterborough Housing Corporation sont un excellent exemple de ce que l'on peut accomplir avec le soutien de tous les ordres de gouvernement. Ces nouveaux logements aideront les familles à s'épanouir et les aînés à vivre et à vieillir dans leur propre collectivité. » - Keith Riel, conseiller et coprésident, Logement, Peterborough

« La Peterborough Housing Corporation est fière d'avoir construit ces deux complexes de logements pour servir nos collectivités, avec l'appui de ses partenaires financiers gouvernementaux, pendant la pandémie. Les logements sont entièrement loués et nos résidents sont fiers de leur chez-soi. » - Bonnie Clark, présidente du conseil d'administration de la Peterborough Housing Corporation

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.





s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements. Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 du gouvernement fédéral propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





L' Ontario investit 765 millions de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux afin d'aider les municipalités et les administrateurs de programmes autochtones à protéger la santé du personnel et des résidents des refuges en fournissant de l'équipement de protection individuelle et en prenant des mesures pour assurer la distanciation physique, en créant des solutions de logement à long terme et en aidant les Ontariens vulnérables touchés par la COVID-19, y compris les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. La Ville de Peterborough a reçu plus de 5,7 millions de dollars dans le cadre de ce fonds.





investit 765 millions de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux afin d'aider les municipalités et les administrateurs de programmes autochtones à protéger la santé du personnel et des résidents des refuges en fournissant de l'équipement de protection individuelle et en prenant des mesures pour assurer la distanciation physique, en créant des solutions de logement à long terme et en aidant les Ontariens vulnérables touchés par la COVID-19, y compris les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. La Ville de a reçu plus de 5,7 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario a alloué environ 1,75 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds de secours pour les services sociaux.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.





est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 09:05 et diffusé par :