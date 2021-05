Le gouvernement du Canada investit pour que le Canada devienne un chef de file mondial de la cybersécurité





L'investissement de 80 millions de dollars permettra de soutenir la recherche-développement, la commercialisation, et le développement de compétences et de talents dans le domaine de la cybersécurité

OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - L'économie numérique continue de croître rapidement, et cet essor est d'autant plus accéléré en raison de la pandémie de COVID-19. Pour la population et les entreprises canadiennes, la cybersécurité est donc une question de plus en plus préoccupante. Un solide secteur dans le domaine permettrait de renforcer la confiance des Canadiens envers l'économie numérique, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation et de développement des talents en cybersécurité.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé le Réseau d'innovation pour la cybersécurité, qui sera assorti d'un investissement de 80 millions de dollars sur quatre ans.

L'investissement permettra de financer la création d'un réseau national composé de plusieurs centres d'expertise en cybersécurité affiliés à des établissements d'enseignement postsecondaire de partout au Canada, en collaboration avec le secteur privé, le secteur sans but lucratif, des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des administrations municipales et d'autres établissements d'enseignement postsecondaire canadiens. Le réseau travaillera avec ces partenaires pour intensifier la recherche et le développement, accroître la commercialisation et former des personnes de talent spécialisées en cybersécurité aux quatre coins du pays.

Cette annonce vient appuyer les principes exposés dans la Charte canadienne du numérique.

Citations

« Une solide expertise et des innovations de pointe en cybersécurité sont de mise pour protéger les données et la propriété intellectuelle du Canada, et pour maintenir la compétitivité des entreprises au pays. L'annonce d'aujourd'hui se veut une suite à l'engagement pris dans le cadre de la Charte du numérique et qui consiste à protéger la vie privée et à assurer la sécurité des Canadiens. Elle permettra également au Canada de conserver sa place de chef de file mondial en cybersécurité, de créer des emplois bien rémunérés et de favoriser la croissance économique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Les faits en bref

La cybersécurité consiste à protéger les données numériques et l'infrastructure sur laquelle elle repose.

Selon Statistique Canada, l'industrie canadienne de la cybersécurité a contribué pour 2,3 milliards de dollars au produit intérieur brut en 2018 et était alors à l'origine de 22 500 emplois au sein de l'économie canadienne.

Les entreprises canadiennes ont déclaré avoir dépensé 7 milliards de dollars en 2019 afin de prévenir, de déceler et de corriger les incidents de cybersécurité.

Le Réseau d'innovation pour la cybersécurité cadre avec l'objectif d'appuyer l'établissement d'un écosystème du cyberespace novateur et adaptable, comme énoncé dans la Stratégie nationale de cybersécurité.

Le réseau et la stratégie visent à soutenir la recherche, l'innovation, le développement de compétences et l'acquisition de connaissances dans le domaine de la cybersécurité pour faire du Canada un chef de file mondial de cette discipline.

La Charte canadienne du numérique et ses 10 principes proposent l'adoption d'une approche exhaustive qui permettra de bâtir la confiance des Canadiens et qui leur donnera les moyens d'atteindre leur plein potentiel novateur et économique.

Le programme CyberSécuritaire Canada vise à encourager les petites et moyennes entreprises à renforcer leur cybersécurité par la mise en place d'un ensemble d'exigences de sécurité et l'obtention d'une certification.

