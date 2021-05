Lancement du Nouveau Québec sans frontières - Le gouvernement du Québec dévoile un nouveau programme en solidarité internationale et lance son premier appel à propositions





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce la mise en oeuvre d'un nouveau programme de solidarité internationale : le Nouveau Québec sans frontières (QSF). Une somme de plus 6 M$ sera dédiée à ce programme en 2021-2022, soit une augmentation de près de 740 000 $ de l'enveloppe accordée en 2020-2021. La ministre lance du même souffle le premier appel à propositions, qui a lieu jusqu'au 22 juin.

Le Nouveau QSF regroupe les trois programmes de solidarité internationale auparavant offerts par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie : le Programme québécois de développement international (PQDI), Québec sans frontières (QSF) et le Programme d'éducation à la citoyenneté mondiale (PECM). Il s'adresse aux organismes de coopération internationale (OCI) québécois, au bénéfice de la population du Québec et des pays en situation de vulnérabilité, prioritairement situés en Afrique francophone, en Amérique latine et aux Antilles. Il vise à contribuer à l'effort international de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans une perspective de développement durable, de droits de la personne, incluant l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autonomisation des femmes.

Le Nouveau QSF permettra d'apporter un soutien financier davantage axé sur la mission des OCI. Ces derniers pourront ainsi agir avec une plus grande souplesse administrative et une prévisibilité accrue au regard du financement. Avec cette réforme, les actions des OCI sur les territoires priorisés seront sans aucun doute renforcées au bénéfice des communautés ciblées.

Ce programme comporte deux volets, l'un pour soutenir la mission globale des OCI et l'autre pour appuyer la réalisation de projets ponctuels. L'appel à propositions concernant le premier volet est ouvert jusqu'au 22 juin 2021. L'appel à propositions du deuxième volet sera lancé en juin 2021.

Citation :

« Je suis fière de dévoiler le Nouveau Québec sans frontières. Ce nouveau programme de solidarité internationale est en continuité avec l'approche québécoise et avec nos valeurs de solidarité internationale, reconnues depuis plus de 25 ans, mais se retrouve renforcé en intégrant les forces et les initiatives soutenues par les anciens programmes du gouvernement du Québec. Je remercie le milieu québécois de la solidarité internationale d'avoir contribué à son élaboration en prenant part aux consultations que nous avons tenues. Leurs réflexions et préoccupations ont grandement été prises en compte. En finançant davantage la mission des organisations, ce nouveau programme renforcera la capacité d'action de nos organisations de coopération internationale sur le terrain et sera bénéfique pour les communautés ciblées. Le Nouveau QSF permettra de maintenir des emplois dans ces organismes, notamment en région, et fera rayonner l'expertise québécoise à l'étranger, tout en contribuant à la création d'un monde plus stable, durable et plus prospère. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants et détails du programme :

Plus de 60 organismes de coopération internationale sont présents dans 13 régions du Québec. Ils mènent des activités sur le territoire québécois ainsi que dans plus de 110 pays à travers le monde. Le secteur génère plus de 700 emplois et mobilise 9 000 bénévoles.

Le nouveau programme s'inscrit en droite ligne avec la Politique gouvernementale en action communautaire, laquelle vise à valoriser, à soutenir et à consolider l'action communautaire autonome, ainsi qu'avec la Vision internationale du Québec.

Le Nouveau QSF vise à :

faciliter la mise en oeuvre d'initiatives par un financement davantage axé sur la mission des OCI, pour améliorer la condition de vie des populations situées en priorité en Afrique francophone, en Amérique latine et dans les Antilles;

pour améliorer la condition de vie des populations situées en priorité en Afrique francophone, en Amérique latine et dans les Antilles; contribuer au développement d'actions d'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) à travers les régions du Québec;

promouvoir et consolider l'expertise des OCI et celle de leurs partenaires locaux;

favoriser la création et le maintien de partenariats en encourageant la contribution des femmes et les organisations qui les représentent;

favoriser l'initiation à la solidarité internationale, plus particulièrement auprès des jeunes, et ainsi contribuer à la relève en solidarité internationale, en veillant à ce que cette relève reflète la diversité et l'inclusion.

Le Nouveau QSF maintient des exigences élevées en matière de santé, de sécurité et d'éthique dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets des organismes.

