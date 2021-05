GIGABYTE les premiers ordinateurs gaming au monde préréglés en usine





TAIPEI, 6 mai 2021 /CNW/ - GIGABYTE, principal fabricant de matériel informatique, a annoncé ses premiers PC Gaming préassemblés. Les nouveaux ordinateurs de bureau de prestige sont équipés des pièces les plus récentes et plus haut de gamme d'Intel, d'AMD et de NVIDIA à ce jour et sont fabriqués exclusivement avec des composants GIGABYTE. Ce qui les distingue davantage des autres constructions traditionnelles sur le marché, ce sont leurs coeurs de processeur choisis sur mesure. Les coeurs de processeur sont compartimentés et réglés en usine et reposent sur des années d'expertise en matériel de GIGABYTE afin de s'assurer que chaque appareil atteint une excellente stabilité et une performance ultime, ce qui les rend extrêmement rares et uniques.

GIGABYTE a lancé deux modèles, le AORUS MODEL X à tour complète et le AORUS MODEL S au format réduit. Les deux machines sont alimentées par la carte graphique GeForce RTX 3080 la plus avancée avec GPU surcadencé et réglé en usine pour pousser la cadence d'images en 4K facilement lors de l'exécution des jeux modernes les plus exigeants.

Les ordinateurs de jeux AORUS d'un calibre haut de gamme ont été méticuleusement conçus et testés, de manière à les doter d'une configuration système optimale. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de la performance de jeu 4K sans avoir à s'inquiéter de tout problème de compatibilité. GIGABYTE a également démontré ses prouesses d'ingénierie en gestion thermique et acoustique avec ces PC Gaming AORUS, de sorte que ces systèmes peuvent rester frais et silencieux même lorsqu'ils fonctionnent à pleine vitesse.

Les PC Gaming AORUS sont assortis d'une garantie de produit de trois ans et seront disponibles en quantité limitée. Les joueurs qui sont à la recherche de leur prochain ordinateur de jeu haut de gamme devraient saisir cette rare occasion ! Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits, veuillez consulter : https://www.gigabyte.com/Desktop-PC

