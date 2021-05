Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné aux Aliments JM inc.





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Lors du Gala du 23e Défi OSEntreprendre de la région de Montréal qui avait lieu le 26 avril dernier, Les Aliments JM inc. ont remporté le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise, comprenant une bourse de 3000 $ et de nombreux services. Druide a également remis un exemplaire de son célèbre logiciel Antidote aux lauréats de toutes les catégories officielles.

Druide informatique est associée depuis 2012 au Défi OSEntreprendre, anciennement connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat. Cet engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise accordé au meilleur projet parmi tous les lauréats du volet Création d'entreprise.

Cette année, les participants au Défi ont soumis plus de 170 projets à ce volet, dont sept ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces lauréats que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi Les Aliments JM inc., convaincu par la qualité des produits et la démarche de Julien Morin. Il s'agit d'une histoire de famille et de papilles gustatives?: alors que son grand-père a passé sa vie à chercher la moutarde parfaite, le nouvel entrepreneur a décidé de la créer lui-même.

Les Aliments JM inc. misent sur la pureté des ingrédients et sur des procédés fidèles à la méthode artisanale pour concocter des condiments de qualité supérieure avec du caractère. La moutarde La Morin, son produit phare, est préparée avec des grains canadiens et conçue spécifiquement pour monter au nez, comme une vraie moutarde doit le faire. Plus de 360 points de vente au Québec, au Canada et aux États-Unis offrent la gamme de produits La Morin.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

