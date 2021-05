Le CN établit un nouveau record de transport de céréales canadiennes pour un quatorzième mois consécutif





MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il a acheminé 2,90 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l'Ouest canadien en avril 2021, soit plus que le précédent record de 2,82 MTM établi en avril 2020 et 5 % de plus que la moyenne triennale de 2,75 MTM.



Depuis le début de la campagne agricole 2020-2021, le CN a acheminé plus de 25,6 MTM de céréales canadiennes par wagons complets, ce qui représente une augmentation de 17 % comparativement au précédent record de 21,9 MTM établi pour la période correspondante de la campagne agricole 2018-2019.

Les volumes de céréales conteneurisées provenant directement de l'Ouest canadien ont également atteint des niveaux records, dépassant les 860 000 tonnes métriques expédiées depuis le début de l'actuelle campagne agricole, en plus des volumes expédiés de l'est du Canada.

« Encore une fois, et pour le quatorzième mois consécutif, notre équipe de cheminots dévoués a réussi à établir un nouveau record pour le transport de céréales canadiennes. Il est important de souligner que la coopération inestimable de nos partenaires du secteur agroalimentaire et de la chaîne d'approvisionnement a été déterminante pour l'atteinte de ces résultats. Nous croyons que notre stratégie d'investissement à long terme a joué un rôle important dans l'établissement de ces 14 records consécutifs, mais rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement de tous et toutes. »

- James Cairns, premier vice-président, Chaîne d'approvisionnement, Transport par rail, CN.

La capacité continue du CN à transporter des volumes records est en grande partie attribuable aux investissements réalisés par le chemin de fer au cours des dernières années. Pour en apprendre davantage au sujet de l'engagement du CN en matière de transport des céréales, veuillez consulter le site www.cn.ca/cereales

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.





Sources:

Médias Investisseurs Mathieu Gaudreault Paul Butcher Conseiller principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 1 833 946-3342

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :