Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause annonce de nouvelles sommes au profit de la santé mentale





Une somme de 750 000 $ a été remise sous forme de dons à six autres organismes pour élargir l'offre de services en santé mentale au sein des communautés ethnoculturelles

Depuis son lancement en juillet 2020, le Fonds diversité a versé 2,25 millions de dollars en dons

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui l'octroi de nouveaux dons totalisant 750 000 dollars du Fonds diversité Bell Cause pour la cause à six autres organismes qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour les membres des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur au Canada.

« Depuis le lancement du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, nous avons été impressionnés par les efforts accomplis par des organismes partout au pays pour offrir des services de santé mentale adaptés à différentes cultures aux membres de diverses communautés du Canada, a dit Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous sommes ravis d'offrir notre aide sous forme de dons à ces organismes formidables alors qu'ils oeuvrent à faciliter l'accès aux soins en santé mentale dans un contexte où la demande augmente en raison des effets combinés de l'injustice raciale et de la crise de la COVID-19. »

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause verse des dons à des organismes qui visent à atténuer les répercussions du racisme systémique sur la santé mentale des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur. Lancé en 2020, le fonds a versé ses premiers dons à Black Youth Helpline et à l' Association nationale des centres d'amitié . Des organismes d'un océan à l'autre ont ensuite été invités à manifester leur intérêt dans le cadre du premier cycle de financement, et le nom de huit bénéficiaires a été annoncé plus tôt cette année.

Bell Cause pour la cause, en collaboration avec des experts en santé mentale, des personnes qui ont une expérience concrète de la maladie mentale et des leaders issus de communautés de personnes noires, autochtones et de couleur, a choisi de verser six autres dons du premier cycle aux organismes ci-dessous :

Centre de santé autochtone Wabano ( Ontario )

« Le racisme a des répercussions sur la santé mentale. C'est un fait, a déclaré Allison Fisher , directrice générale. Les salles d'accouchement des hôpitaux sont le dernier endroit où l'on pourrait s'attendre à voir du racisme, et pourtant, il s'agit précisément de l'endroit où de nombreuses mères autochtones en sont victimes. Il est temps que leurs histoires soient entendues. Chi miigwetch (grande reconnaissance en langue ojibwée) à Bell d'avoir vu un lien entre le racisme anti-autochtone et la santé mentale. Il s'agit d'une avancée importante vers la réconciliation et la fin du racisme systémique. »

Centre de santé communautaire TAIBU ( Ontario )

« Le projet "Community Healing Project" se veut un espace sûr pour les membres des communautés noires afin qu'ils puissent faire part de leurs expériences, de leurs forces et de leurs aspirations quant à la gestion des répercussions du racisme anti-noir, a déclaré Liben Gebremikael , directeur général. La mise en oeuvre de ce projet s'effectue à un moment où l'on constate l'aggravation d'un traumatisme de la communauté dû à l'oppression systémique accentuée par la crise de la COVID-19. Nous sommes reconnaissants envers le Fonds diversité Bell Cause pour la cause pour son aide financière et nous continuerons de nous associer à Bell Cause pour la cause afin de lutter contre le racisme anti-noir ».

Delta Family Resource Centre ( Ontario )

« Ce don est la concrétisation d'un rêve de trois ans, obtenu au cours de la troisième année de notre plan stratégique visant à créer un programme de mieux-être pour les résidents des quartiers du nord-ouest de Toronto , a affirmé Kemi Jacobs , directrice générale. Nous n'aurions pas pu recevoir ce don à un meilleur moment, car il nous permet d'embaucher un autre conseiller en vue d'offrir du soutien culturellement adapté aux familles noires et culturellement diversifiées. »

Les Maisons Transitionnelles On Our Own (Québec)

« Ce serait un euphémisme de dire que l'année a été éprouvante pour les familles, mais le soutien que nous pouvons offrir grâce au don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause a eu une grande incidence, a fait savoir Ushana Houston, directrice. Ce don nous a permis d'accroître notre offre de programmes éducatifs et de soins des enfants afin qu'aucune famille ne continue de s'enliser dans la pauvreté et qu'elle puisse briser ce cycle. »

MOSAIC (Colombie-Britannique)

« Nous sommes vraiment reconnaissants à Bell Cause pour la cause pour son généreux don qui nous aidera à soutenir et à améliorer la santé mentale et le bien-être général des nouveaux arrivants (immigrants et réfugiés) de tous âges, a déclaré Olga Stachova, chef de la direction. La générosité de Bell aide MOSAIC à soutenir les nouveaux arrivants, malgré la hausse de la demande pour des services-conseils et des ateliers de groupe virtuels. »

Nurrait | Jeunes Karibus (Québec)

« L'équipe de Nurrait | Jeunes Karibus est honorée de recevoir le soutien de Bell pour notre "Projet Cabine" qui contribuera au développement personnel et professionnel de jeunes adolescents du Nunavik, a affirmé Valérie Raymond, directrice générale. Nous sommes reconnaissants au Fonds de diversité de croire en la jeunesse nunavimmiute en investissant directement dans la prévention des maladies mentales. »

Les dons du Fonds diversité du premier cycle s'élèvent maintenant à un total de 2 250 000 de dollars

Dans le cadre de l'engagement de Bell à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les répercussions du racisme systémique sur les communautés ethnoculturelles du Canada, Bell Cause pour la cause a uni ses efforts à ceux de l'Université Queen's, de l'Université McGill et de l'Hôpital général juif de Montréal en janvier afin d'organiser des webinaires sur la santé mentale dans les communautés issues de la diversité et d'entamer une discussion sur la résilience et le bien-être psychologique.

Les webinaires Mental health in diverse communities. A discussion about resiliency and mental well-being et La santé mentale dans les communautés de la diversité. Une discussion sur la résilience et le bien-être psychologique ont été l'occasion pour des leaders communautaires, des personnes avec des expériences pertinentes et des experts en santé mentale des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur de s'entretenir sur l'état actuel de la santé mentale au sein de ces communautés.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause a uni ses efforts à ceux de plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

