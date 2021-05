Cadillac Fairview poursuit ses investissements dans CF Fairview Pointe Claire et son engagement envers la communauté de l'ouest de l'île avec le lancement du nouveau District gourmand





- Le District gourmand a ouvert ses portes le 1er avril, tandis que de nouveaux détaillants et restaurants ouvriront leurs portes jusqu'en 2022 -

POINTE-CLAIRE, QC, le 6 mai 2021 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) est heureuse d'annoncer l'achèvement de sa plus récente revitalisation de CF Fairview Pointe Claire, qui comprend l'amélioration des aires communes du centre et des façades, ainsi que la transformation de l'aire de restauration - nouvellement nommée District gourmand. Le nouveau District gourmand est un espace chic, doté d'un concept contemporain ouvert, qui permet aux clients de présenter leur marque et leurs offres dans un nouvel environnement stimulant. L'espace a officiellement ouvert ses portes au public le jeudi 1er avril. L'aire de restauration accueillera des haltes gourmandes et des restaurants tout au long du mois et jusqu'en 2022.

« L'annonce d'aujourd'hui, ainsi que l'ouverture prochaine du premier Simons dans l'ouest de l'île, marque une autre étape importante dans la restructuration continue de CF Fairview Pointe Claire, a affirmé Jeroen Henrich, vice-président au développement, Cadillac Fairview. Notre programme de réaménagement en plusieurs phases a été planifié de façon réfléchie afin que nous puissions améliorer l'ensemble de la propriété, agrandir son espace de vente au détail et créer un espace vibrant pour la communauté. »

Ouverture officielle du nouveau District gourmand

Le nouveau District gourmand, d'une superficie de 30 000 pieds carrés, occupera le rez-de-chaussée de l'ancien immeuble Sears. L'ancienne aire de restauration sera transformée en espace de vente au détail et abritera Dollarama et Linen Chest.

« Après de nombreux mois de construction, nous sommes ravis de dévoiler le District gourmand et d'accueillir de nouveaux détaillants en alimentation et restaurants, a déclaré Laurent Bruneau, directeur général, CF Fairview Pointe Claire. Nous sommes fiers de servir la communauté de l'ouest de l'île depuis plus de cinquante ans en agissant comme un lien essentiel et un lieu de rassemblement important pour nos clients, et nous sommes impatients de renouer avec la communauté en lui offrant une expérience supérieure. »

Haltes gourmandes et restaurants du District gourmand

A&W

Rock'N Deli

Souvlaki Bar

Manchu Wok

Thaï Express

Koryo

Bento Sushi

Poulet Rouge

Real Fruit Bubble Tea

Boustan (ouverture en septembre)

Place Tevere (ouverture en septembre)

Grillades Torino (ouverture en septembre)

L'offre de restauration élargie de CF Fairview Pointe Claire comprendra 17 nouveaux détaillants en alimentation, ainsi que quatre restaurants avec places assises, dont trois avec entrées extérieures et terrasses offrant des espaces pour s'asseoir à l'extérieur, qui devraient ouvrir plus tard cette année :

Tommy Café + Apéro est un café-restaurant et un bar de quartier offrant une vaste sélection de cafés, de pâtisseries, de collations et de boissons, sept jours sur sept. Le nouveau restaurant situé à CF Fairview Pointe Claire présente un mélange équilibré de design moderne, de mobilier du milieu du siècle et d'architecture victorienne. (Ouverture en juin 2021)

Lucille's Oyster Dive sert des classiques d'huîtres et de fruits de mer depuis 2009. Le restaurant branché propose aux clients des classiques comme la guédille de homard, le fish & chips, et son steak maison vieilli à sec et grillé au charbon de bois, qui a fait de l'endroit une destination par excellence pour les passionnés de gastronomie.

Deux autres restaurants seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Restauration écologique

Conformément au programme national de durabilité de Cadillac Fairview, Le Vert ça Rapporte, CF Fairview Pointe Claire est heureuse de s'associer à Solucycle, une entreprise du Québec qui offre une solution novatrice pour la gestion et la récupération des déchets alimentaires. Grâce à Solucycle, et en combinaison avec les stations de tri des déchets installées dans le District gourmand, la matière organique sera triée et recueillie auprès des détaillants dans tout le centre, convertie en biogaz, puis transformée en gaz naturel renouvelable, selon les principes de l'économie circulaire.

La Maison Simons ouvrira bientôt ses portes

La prochaine phase du plan de réaménagement global fera place au premier magasin Simons dans l'ouest de l'île au printemps 2022. Simons emménagera dans l'espace autrefois occupé par Sears, situé à l'extrémité ouest de la propriété, aux deuxième et troisième étages, tandis que le rez-de-chaussée accueillera le nouveau District gourmand.

Commodités et mesures de sécurité

Afin d'aider les consommateurs et les détaillants à s'adapter aux lignes directrices provinciales en matière d'occupation, le centre a mis en oeuvre une gamme d'outils et de services numériques, notamment LiVE par CF , une application de magasinage tout-en-un qui fournit aux clients un plan de la propriété et des icônes d'aide à la navigation, qui indiquent notamment l'emplacement des postes de désinfection des mains, pour les aider à planifier les itinéraires de magasinage les plus efficaces. Le centre a récemment lancé un indicateur de capacité qui permet aux visiteurs d'accéder en temps réel à des renseignements sur la capacité de l'espace au moyen du site Web du centre afin de planifier efficacement leurs visites.

Depuis le début de la pandémie, le centre a mis en place un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris des affiches visant à faciliter une circulation sécuritaire et le respect de la distanciation physique, l'utilisation d'ÉPI et le nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées, dans le but de lutter contre la propagation de la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les heures d'ouverture et les protocoles de sécurité à jour, veuillez consulter le site https://www.cfshops.com/fr_CA/fairview-pointe-claire.html .

