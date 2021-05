/R E P R I S E -- Avis aux médias -- La SCHL publiera son plus récent rapport sur le marché de l'habitation/





OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH). Ce numéro des PMH présente les prévisions sur le marché de l'habitation pour le Canada et les 18 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du pays. Il donne un aperçu de la trajectoire du marché canadien de l'habitation ainsi que des risques qui planent sur l'activité dans le secteur.

Le rapport sera publié le jeudi 6 mai à 10 h (HE).

Un point de presse par téléconférence avec l'économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan, et les analystes de marché représentant les 18 plus grandes RMRs du Canada commencera à 10 h 30 (HE).

Il y deux options pour vous joindre à la conférence. La manière la plus rapide et efficace de se connecter est de cliquer sur ce lien et d'entrer vos informations pour vous identifier. Le lien devient actif 15 minutes avant l'heure de début prévue.

Comme alternative, vous pouvez rejoindre la conférence en composant le numéro ci-dessous.

Numéro d'appel : 1-800-496-3165

Code de confirmation : 5726318

