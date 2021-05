Alithya obtient un contrat pluriannuel d'une valeur initiale de 10 M$ CA pour des services de cybersécurité dédiés aux technologies opérationnelles





TORONTO, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et transformation numérique avec plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe, a annoncé l'obtention d'un contrat pluriannuel d'une valeur initiale de 10 M$ CA pour des services-conseils en cybersécurité dédiés aux technologies opérationnelles de centrales dans les secteurs manufacturiers et des services publics en Amérique du Nord. Le contrat a été octroyé dans le but d'appuyer des initiatives de cybersécurité stratégiques et d'assurer le respect des plus récentes normes de l'industrie en matière de cybersécurité.

Citation de Ryan Simpson, vice-président, Services-conseils en ingénierie chez Alithya :

« Alithya se réjouit à la perspective d'offrir des services dans un domaine devenu essentiel pour toutes les industries. Forts d'une expérience inégalée en matière de services de cybersécurité dédiés aux technologies opérationnelles, nous souhaitons tirer profit de notre vaste expertise pour aider nos clients à renforcer leur sécurité. La fréquence des cyberattaques augmente de façon exponentielle. Alors que les centrales en activité à l'échelle de la planète demeurent confrontées à de telles menaces, il devient plus important que jamais de mettre en oeuvre une stratégie de sécurité de défense en profondeur afin de prévenir les intrusions dans les installations fournissant des services essentiels. »

Les activités couvertes par le contrat s'appuieront sur les pratiques actuelles en matière de cybersécurité dans un effort soutenu d'amélioration des capacités de prévention, de détection, d'atténuation et de réponse des systèmes de la chaîne des opérations ainsi que d'harmonisation avec les exigences réglementaires.

Alithya a réalisé des dizaines de mandats dans le domaine de la conformité. L'entreprise a notamment aidé des clients de premier plan à cerner et à résoudre des enjeux en matière de cybersécurité et à mettre en place des stratégies pour améliorer la résilience de leurs systèmes.

Afin d'en apprendre davantage sur les services de cybersécurité de bout en bout dédiés aux technologies opérationnelles, visitez https://www.alithya.com/en/cyber-security (en anglais).

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. En apprendre plus sur alithya.com.

