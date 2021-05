FLO | AddÉnergie lance le déploiement de 120 bornes de recharge à New York





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - FLO | AddÉnergie a amorcé l'expédition, depuis son usine de Shawinigan (Québec), de 120 bornes de recharge destinées au premier déploiement du réseau FLO à New York. Au cours des prochains mois, une centaine de ces bornes seront installées en bordure de trottoir à 34 emplacements différents, répartis à travers les cinq arrondissements de la ville. Les 20 autres seront installées à quatre endroits et serviront à soutenir le processus d'électrification du parc automobile de la Ville de New York. L'ensemble des bornes s'insèrent dans le cadre d'un projet pilote conjoint du Département des Transports de la Ville de New York (NYCDOT) et de Con Edison.

«?Notre stratégie d'expansion aux États-Unis est actuellement en mode accéléré, et c'est là une étape importante pour FLO | AddÉnergie, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie. Le chantier de New York représente notre deuxième déploiement urbain en importance aux États-Unis, après celui de Los Angeles. Nous sommes extrêmement fiers de la collaboration soutenue que nous avons établie avec Con Edison et le NYCDOT. Il en a résulté une solution sur mesure, qui s'intégrera de façon réussie au célèbre tissu urbain new-yorkais.?»

Toutes les bornes ainsi installées seront alimentées par Con Edison, qui coordonnera également les travaux d'installation avec le NYCDOT. C'est dans la foulée d'un appel d'offres que Con Edison, la compagnie d'énergie qui dessert la ville de New York, a choisi FLO | AddÉnergie comme fournisseur de bornes de recharge et de services réseau.

«?New York offre un potentiel énorme en matière d'adoption des véhicules électriques, explique Louis Tremblay. L'organisation de la recharge dans un milieu urbain densifié, où la recharge résidentielle n'est pas disponible, représente d'ailleurs un défi important. Pour le relever, il faut non seulement s'appuyer sur du matériel de premier ordre, mais aussi sur des connaissances précises en exploitation de réseau. Nous sommes heureux de mettre en pratique notre vaste expérience en déploiements de bornes sur rue dans la "Grosse Pomme" et de faire notre part pour faciliter l'adoption des VÉ par tous les automobilistes new-yorkais, et ce, en toute équité.?»

À propos de FLO | AddÉnergie

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO | AddÉnergie rend possible environ un demi-million de sessions de recharge et le transfert de 5,5 GWh d'électricité, grâce à plus de 40 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO | AddÉnergie et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

