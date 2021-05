/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest/





KAKISA, NT, le 5 mai 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, de l'honorable Paulie Chinna, ministre territoriale des Affaires municipales et communautaires, et de Lloyd Chicot, chef de la Première Nation Ka'a'gee Tu.

Date : Jeudi 6 mai 2021



Heure : 11 h 30 HAR



Annonce sur Zoom : Pour assister à l'annonce virtuelle, les représentants des médias doivent confirmer leur présence en envoyant un courriel à infc.media.infc@canada.ca.



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook d'Infrastructure Canada, à : https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/live

