/R E P R I S E -- Avis aux médias - Itinérance - La mairesse de Montréal et le président-directeur général de la Mission Bon Accueil feront le point sur la mise en place de solutions permanentes en matière de logement pour les personnes en situation d'itinérance/

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, feront le point sur la mise en place de solutions permanentes en matière de logement pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal.

Date : Le jeudi 6 mai 2021



Heure : 11 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

Hall d'honneur

Le point de presse se déroulera en mode hybride. Les représentants des médias qui souhaitent participer en personne devront porter un masque ou un couvre-visage et conserver une distance de 2 mètres entre eux. Veuillez confirmer votre présence à l'adresse melanie.gagne@montreal.ca.

Celles et ceux qui souhaitent participer à distance pourront le faire via Zoom et envoyer leurs questions par textos à l'attachée de presse Geneviève Jutras. Pour obtenir le lien Zoom, veuillez communiquer avec Mélanie Gagné à l'adresse melanie.gagne@montreal.ca avant 10 h, le 6 mai 2021.

