DOMTAR CORPORATION COMMUNIQUE LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE SON PREMIER TRIMESTRE DE 2021





Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a déclaré aujourd'hui une perte nette de 29 millions de dollars (0,54 $ par action) au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à une perte nette de 59 millions de dollars (1,07 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2020 et à un bénéfice net de 5 millions de dollars (0,09 $ par action) au cours du premier trimestre de 2020. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 944 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021.

Les résultats du premier trimestre de 2021 incluent une perte après impôt de 22 millions de dollars (0,41 $ par action) liée à l'abandon d'activités d'exploitation en raison de la vente du secteur des soins personnels, comparativement à une perte après impôt de 43 millions de dollars (0,78 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2020 et à un bénéfice après impôt de 20 millions de dollars (0,36 $ par action) au cours du premier trimestre de 2020.

Exception faite des activités abandonnées et des éléments énumérés ci-dessous, la Société a enregistré un bénéfice lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 5 millions de dollars (0,09 $ par action) au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à un bénéfice lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 19 millions de dollars (0,34 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2020 et à une perte lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 15 millions de dollars (0,27 $ par action) au cours du premier trimestre de 2020.

ÉLÉMENTS

Description Secteur Ligne financière Montant Déduction faite des impôts Impact sur BPA (par action) (en millions) Premier trimestre de 2021 Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Dépréciation des actifs à long terme 6 $ 4 $ 0,07 $ Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 2 $ 1 $ 0,02 $ Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Coûts de conversion d'actifs 8 $ 6 $ 0,11 $ Programme de réduction des coûts Corporatif Frais de fermeture et de réorganisation 1 $ 1 $ 0,02 $ Quatrème trimestre de 2020 Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Dépréciation des actifs à long terme 25 $ 15 $ 0,27 $ Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 28 $ 19 $ 0,34 $ Programme de réduction des coûts Corporatif Frais de fermeture et de réorganisation 2 $ 1 $ 0,02 $ Premier trimestre de 2020 Aucun

RÉSULTATS SECTORIELS

« Alors que les défis posés par la pandémie de COVID-19 ont été dominant au premier trimestre, des conditions hivernales difficiles ont affectés notre production et nos chaînes d'approvisionnements à travers l'Amérique du Nord, notamment à notre usine de pâte commerciale d'Ashdown, AR. Néanmoins, nous avons bien commencé l'année et nous nous attendons à de bons résultats pour le second semestre engendrés par la hausse des prix et la croissance des expéditions dans le papier et la pâte », a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction. « La conversion à Kingsport progresse bien. Les travaux se déroulent selon l'échéancier et les équipes en place complètent actuellement la démolition et la préparation du site pour les nouveaux bâtiments et l'entrepôt. Nous réalisons également des progrès avec notre stratégie commerciale et la réponse des clients continuent d'être extrêmement positive. »

M. Williams a ajouté: « Au cours du trimestre, nous avons conclu avec succès la vente de notre secteur des soins personnels. Cette vente s'inscrit dans la foulée de nos efforts constants d'optimisation stratégique de notre portefeuille de produits et nous permets de renforcer notre bilan, d'accroître nos liquidités et de racheter des actions. »

Le bénéfice d'exploitation a été de 2 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à une perte d'exploitation de 20 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020. L'amortissement a totalisé 54 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021.

Le bénéfice d'exploitation avant éléments1 a été de 19 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à un bénéfice d'exploitation avant éléments1 de 35 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020.

(En millions de dollars) T1 2021 T4 2020 Ventes 944 $ 920 $ Bénéfice (perte) d'exploitation Secteur des pâtes et papiers 12 (10 ) Corporatif (10 ) (10 ) Bénéfice (perte) d'exploitation total 2 (20 ) Bénéfice d'exploitation avant éléments1 19 35 Amortissement 54 53

L'augmentation des bénéfices d'exploitation au cours du premier trimestre de 2021 est attribuable à une baisse de la dépréciation des actifs à long terme et une diminution des frais de fermeture et de réorganisation, tous deux liés au programme de réduction des coûts, une augmentation des prix de vente moyens de la pâte, une diminution des coûts d'entretien et des taux de change favorables. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une augmentation des coûts des matières premières et des frais de transport, des coûts de conversion d'actifs, une productivité réduite et une augmentation des frais de vente, généraux et administratifs et autres coûts fixes.

Comparativement au quatrième trimestre de 2020, les expéditions de papier fabriqué ont augmenté de 1 %, et les expéditions de pâte sont demeurées stables. Le ratio expéditions-production du papier a été de 102 % au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à 98 % au cours du quatrième trimestre de 2020. Les stocks de papier ont diminué de 13 000 tonnes et les stocks de pâte ont diminué de 38 000 tonnes métriques comparativement au quatrième trimestre de 2020.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL

Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation s'est élevé à 33 millions de dollars et les dépenses en immobilisations se sont élevées à 51 millions de dollars, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible1 négatif de 18 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021. Le ratio dette nette aux capitaux totaux1 de Domtar s'est établi à 6 % au 31 mars 2021 comparativement à 26% au 31 décembre 2020.

PERSPECTIVES

La demande de papier demeure dépendante de la reprise dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, mais devrait rebondir au cours de l'année alors que les gens retourneront dans les écoles et les bureaux. À court terme, le marché de la pâte devrait rester équilibré en raison de la croissance constante de la demande et de l'offre limitée. Les récentes augmentations de prix annoncées de la pâte et du papier auront un impact positif sur nos résultats. Le deuxième trimestre sera affecté par des coûts plus élevé en matière d'entretien saisonnier dans notre secteur des pâtes et papiers alors que nous procèderons à des interruptions planifiées dans certaines de nos principales installations.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS

La Société tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, à 10 h (HE), afin de discuter des résultats financiers du premier trimestre 2021. Les analystes financiers sont invités à y participer en composant, au moins 10 minutes avant le début de la conférence, le 1 800 700-1722. Les médias et les personnes intéressées sont invités à écouter la retransmission en direct sur le site internet de Domtar à www.domtar.com.

La Société divulguera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 le 5 août 2021, avant l'ouverture des marchés. Une conférence téléphonique suivra à 10 h (HE) en vue de discuter des résultats. Cette date est provisoire et sera confirmée environ trois semaines avant la publication officielle des résultats.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par M. Williams et celles apparaissant sous la rubrique « Perspectives » - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont la pandémie de COVID-19 et la diminution des ventes de papiers qui en résulte ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés afin de maintenir nos opérations de fabrication, des changements dans la demande pour nos produits et les prix des produits, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d'établissements, l'incapacité d'atteindre nos objectifs de maîtrise des coûts, les coûts de conversion supérieurs à nos attentes, la demande de papier doublure, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2020 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

Domtar Corporation États Consolidés des Résultats (en millions de dollars, à moins d'indication contraire) Trois mois terminés le 31 mars 31 mars 2021 2020 (Non vérifiés) $ $ Ventes 944 1 031 Charges d'exploitation Coût des marchandises vendues, excluant l'amortissement 809 906 Amortissement 54 58 Frais de vente, généraux et administratifs 64 66 Dépréciation des actifs à long terme 6 ? Frais de fermeture et de réorganisation 3 ? Coûts de conversion d'actifs 8 ? Autres (produits) pertes d'exploitation, montant net (2 ) 2 942 1 032 Bénéfice (perte) d'exploitation 2 (1 ) Intérêts débiteurs, montant net 15 14 Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus (6 ) (4 ) Perte avant impôts et quote-part de la perte (7 ) (11 ) Charge d'impôts ? 3 Quote-part de la perte mise en équivalence, déduction faite des impôts ? 1 Perte liée aux activités poursuivies (7 ) (15 ) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées, déduction faite des impôts (22 ) 20 (Perte nette) bénéfice net (29 ) 5 Par action ordinaire (en dollars) (Perte nette) bénéfice net de base Perte liée aux activités poursuivies (0,13) (0,27) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées (0,41) 0,36 (Perte nette) bénéfice net de base (0,54) 0,09 (Perte nette) bénéfice net dilué(e) Perte liée aux activités poursuivies (0,13) (0,27) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées (0,41) 0,36 (Perte nette) bénéfice net dilué(e) (0,54) 0,09 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 53,5 56,1 Dilué 53,5 56,2

Domtar Corporation Bilans Consolidés aux (en millions de dollars) 31 mars 31 décembre 2021 2020 (Non vérifiés) $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 671 309 Débiteurs, déduction faite des provisions de 5 $ et de 6 $ 450 380 Stocks 600 630 Frais payés d'avance 53 50 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recouvrer 49 54 Actifs détenus en vue de la vente ? 1 133 Total de l'actif à court terme 1 823 2 556 Immobilisations corporelles, montant net 2 022 2 023 Actifs au titre de droits d'utilisation découlant de contrats de location-exploitation 55 59 Actifs incorporels, montant net 29 29 Autres actifs 192 189 Total de l'actif 4 121 4 856 Passif et capitaux propres Passif à court terme Dette bancaire 4 ? Comptes fournisseurs et autres 504 484 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 16 15 Tranche à court terme des obligations locatives découlant des contrats de location-exploitation 19 20 Tranche à court terme de la dette à long terme 301 13 Passifs détenus en vue de la vente ? 295 Total du passif à court terme 844 827 Dette à long terme 503 1 084 Obligations locatives découlant de contrats de location-exploitation 47 50 Impôts reportés et autres 324 321 Autre passifs et crédits reportés 312 314 Capitaux propres Actions ordinaires 1 1 Surplus d'apport 1 493 1 717 Bénéfices non répartis 817 846 Cumul des autres éléments du résultat étendu (220 ) (304 ) Total des capitaux propres 2 091 2 260 Total du passif et des capitaux propres 4 121 4 856

Domtar Corporation États Consolidés des Flux de Trésorerie (en millions de dollars) Trois mois terminés le 31 mars 31 mars 2021 2020 (Non vérifiés) $ $ Activités d'exploitation (Perte nette) bénéfice net (29 ) 5 Ajustements visant à rapprocher (la perte nette) le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Amortissement 64 72 Impôts reportés et incertitudes fiscales (4 ) 1 Dépréciation des actifs à long terme 6 ? Perte nette découlant des activités abandonnées 32 ? Charge de rémunération à base d'actions 2 1 Quote-part de la perte mise en équivalence, montant net ? 1 Autres 2 ? Variations des actifs et des passifs compte non tenu des effets de la vente d'entreprise Débiteurs (68 ) (28 ) Stocks 32 28 Frais payés d'avance 3 (5 ) Comptes fournisseurs et autres (6 ) (16 ) Impôts sur les bénéfices et autres impôts 4 39 Écart entre les cotisations aux régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite de l'employeur et les charges connexes (3 ) (1 ) Autres actifs et autres passifs (2 ) (9 ) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 33 88 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (51 ) (62 ) Produits de la vente d'entreprise, montant net de la trésorerie cédée 897 ? Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement 846 (62 ) Activités de financement Versements de dividendes ? (26 ) Rachat d'actions (223 ) (59 ) Variation nette de la dette bancaire 4 (10 ) Variation de la facilité de crédit renouvelable ? 140 Produit de la facilité de titrisation de créances ? 25 Remboursements de la dette à long terme (294 ) ? Autres (3 ) (3 ) Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités de financement (516 ) 67 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 363 93 Incidence du taux de change sur la trésorerie (1 ) (2 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 309 61 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 671 152 Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Paiements (recouvrements) nets en espèces sur: Intérêts 18 17 Impôts sur les bénéfices (7 ) (25 )

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments », « Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l'effet après impôts (avant impôts) d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

2021 2020 T1 T1 T2 T3 T4 Année Rapprochement du « Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments » (à la Perte nette) au bénéfice net (Perte nette) bénéfice net ($) (29 ) 5 19 (92 ) (59 ) (127 ) (-) Perte (bénéfice) lié(e) aux activités abandonnées, déduction faite des impôts ($) 22 (20 ) (22 ) (19 ) 43 (18 ) (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) 4 ? ? 68 15 83 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) 2 ? 1 42 20 63 (+) Coûts de conversion d'actifs ($) 6 ? ? ? ? ? (=) Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments ($) 5 (15 ) (2 ) (1 ) 19 1 (/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué) (millions) 53,5 56,2 55,3 55,2 55,2 55,4 (=) Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué ($) 0,09 (0,27) (0,04) (0,02) 0,34 0,02 Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » (à la Perte nette) au bénéfice net (Perte nette) bénéfice net ($) (29 ) 5 19 (92 ) (59 ) (127 ) (-) Perte (bénéfice) lié(e) aux activités abandonnées, déduction faite des impôts ($) 22 (20 ) (22 ) (19 ) 43 (18 ) (+) Quote-part de la perte mise en équivalence, déduction faite des impôts ($) ? 1 ? 1 1 3 (+) Charge (économie) d'impôts ($) ? 3 (11 ) (52 ) (16 ) (76 ) (+) Intérêts débiteurs, montant net ($) 15 14 15 14 15 58 (+) Amortissement ($) 54 58 56 56 53 223 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) 6 ? ? 111 25 136 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) ? ? ? ? (1 ) (1 ) (=) BAIIA ($) 68 61 57 19 61 198 (/) Ventes ($) 944 1 031 802 899 920 3 652 (=) Marge du BAIIA (%) 7 % 6 % 7 % 2 % 7 % 5 % BAIIA ($) 68 61 57 19 61 198 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) 3 ? 1 68 30 99 (+) Coûts de conversion d'actifs ($) 8 ? ? ? ? ? (=) BAIIA avant éléments ($) 79 61 58 87 91 297 (/) Ventes ($) 944 1 031 802 899 920 3 652 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 8 % 6 % 7 % 10 % 10 % 8 % Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ($) 33 88 67 121 135 411 (-) Acquisition d'immobilisations corporelles ($) (51 ) (62 ) (40 ) (28 ) (45 ) (175 ) (=) Flux de trésorerie disponibles ($) (18 ) 26 27 93 90 236 Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux » Dette bancaire ($) 4 ? ? ? ? (+) Tranche à court terme de la dette à long terme ($) 301 1 13 13 13 (+) Dette à long terme ($) 503 1 101 1 088 1 085 1 084 (=) Dette ($) 808 1 102 1 101 1 098 1 097 (-) Trésorerie et équivalents de trésorerie ($) (671 ) (152 ) (124 ) (218 ) (309 ) (=) Dette nette ($) 137 950 977 880 788 (+) Capitaux propres ($) 2 091 2 181 2 277 2 211 2 260 (=) Capitaux totaux ($) 2 228 3 131 3 254 3 091 3 048 Dette nette ($) 137 950 977 880 788 (/) Capitaux totaux ($) 2 228 3 131 3 254 3 091 3 048 (=) Dette nette aux capitaux totaux (%) 6 % 30 % 30 % 28 % 26 %

« Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments », « Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement (de la perte nette) du bénéfice net ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés conformément aux PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2021 (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

Pâtes et papiers Corporatif Total T1'21 T2'21 T3'21 T4'21 Année T1'21 T2'21 T3'21 T4'21 Année T1'21 T2'21 T3'21 T4'21 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 12 ? ? ? 12 (10) ? ? ? (10) 2 ? ? ? 2 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) 6 ? ? ? 6 ? ? ? ? ? 6 ? ? ? 6 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) 2 ? ? ? 2 1 ? ? ? 1 3 ? ? ? 3 (+) Coûts de conversion d'actifs ($) 8 ? ? ? 8 ? ? ? ? ? 8 ? ? ? 8 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 28 ? ? ? 28 (9) ? ? ? (9) 19 ? ? ? 19 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 28 ? ? ? 28 (9) ? ? ? (9) 19 ? ? ? 19 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 6 ? ? ? 6 ? ? ? ? ? 6 ? ? ? 6 (+) Amortissement ($) 54 ? ? ? 54 ? ? ? ? ? 54 ? ? ? 54 (=) BAIIA avant éléments ($) 88 ? ? ? 88 (9) ? ? ? (9) 79 ? ? ? 79 (/) Ventes ($) 944 ? ? ? 944 ? ? ? ? ? 944 ? ? ? 944 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 9% ? ? ? 9% ? ? ? ? ? 8% ? ? ? 8%

« Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d'exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2020 (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d'exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d'activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d'éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d'exploitation.

Pâtes et papiers Corporatif Total T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 4 3 (140) (10) (143) (5) (7) (12) (10) (34) (1) (4) (152) (20) (177) (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) ? ? 111 25 136 ? ? ? ? ? ? ? 111 25 136 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) ? 1 67 28 96 ? ? 1 2 3 ? 1 68 30 99 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 38 43 89 (5) (7) (11) (8) (31) (1) (3) 27 35 58 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 38 43 89 (5) (7) (11) (8) (31) (1) (3) 27 35 58 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 4 6 4 5 19 ? (1) ? (1) (2) 4 5 4 4 17 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) ? ? ? (1) (1) ? ? ? ? ? ? ? ? (1) (1) (+) Amortissement ($) 58 56 56 53 223 ? ? ? ? ? 58 56 56 53 223 (=) BAIIA avant éléments ($) 66 66 98 100 330 (5) (8) (11) (9) (33) 61 58 87 91 297 (/) Ventes ($) 1 031 802 899 920 3 652 ? ? ? ? ? 1 031 802 899 920 3 652 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 6% 8% 11% 11% 9% ? ? ? ? ? 6% 7% 10% 10% 8%

« Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n'ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d'exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l'emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Données sectorielles choisies (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2021 2020 T1 T1 T2 T3 T4 Année Secteur des pâtes et papiers Ventes ($) 944 1 031 802 899 920 3 652 Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 12 4 3 (140 ) (10 ) (143 ) Amortissement ($) 54 58 56 56 53 223 Dépréciation des actifs à long terme ($) 6 ? ? 111 25 136 Papiers Production de papiers ('000 de TC) 534 648 436 524 551 2 159 Expéditions de papiers - fabriqués ('000 de TC) 546 679 459 550 542 2 230 Papiers de communication ('000 de TC) 453 569 366 449 441 1 825 Papiers de spécialité et de façonnage ('000 de TC) 93 110 93 101 101 405 Expéditions de papiers - sources externes ('000 de TC) 18 22 12 16 19 69 Expéditions de papiers - total ('000 de TC) 564 701 471 566 561 2 299 Pâtes Expéditions de pâte ('000 de TMSA) 481 422 459 424 482 1 787 Composition des expéditions de pâte: Pâte kraft de feuillus (%) 4 % 3 % 2 % 4 % 6 % 4 % Pâte kraft de résineux (%) 60 % 52 % 57 % 62 % 62 % 58 % Pâte en flocons (%) 36 % 45 % 41 % 34 % 32 % 38 % Cours moyen du dollar $US / $CAN 1,266 1,344 1,385 1,332 1,304 1,341 $CAN / $US 0,790 0,744 0,722 0,751 0,767 0,746 Note: Le terme « TC » désigne une tonne courte, le terme « TMSA » désigne une tonne métrique séchée à l'air.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir le Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR en annexe.

