Les revenus de LTI pour l'année fiscale 21 en dollars US augmentent de 9,5 % ; le bénéfice net est en hausse de 27,5 %, les revenus du quatrième trimestre de l'exercice 21 en dollars US augmentent de 9,1 % par rapport à l'année précédente

MUMBAI, Inde, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 21 et pour l'ensemble de l'exercice.

Quatrième trimestre de l'exercice 21

En dollars américains :

Le chiffre d'affaires s'élève à 447,4 millions USD , soit une croissance de 4,6 % par rapport au trimestre précédent et de 9,1 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance des revenus à taux de change constant de 4,4 % par rapport au trimestre précédent et de 7,1 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 32 694 millions d'INR ; croissance de 3,7 % par rapport au trimestre précédent et de 8,5 % par rapport à l'année précédente

; croissance de Revenu net de 5 457 millions d'INR ; croissance du revenu net de 5,1 % par rapport au trimestre précédent et de 27,6 % par rapport à l'année précédente

Exercice 21 complet

En dollars américains :

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 670,1 millions USD , soit une croissance de 9,5 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 8,8 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 123 698 millions d'INR ; croissance de 13,7 % par rapport à l'année précédente

; croissance de Revenu net de 19 382 millions d'INR ; croissance du revenu net de 27,5 % par rapport à l'année précédente

Rendement du capital

Dividende final de 25 INR par action ; ratio de distribution de 36,1 % pour l'année

; ratio de distribution de pour l'année Rendement des capitaux propres de 30,5 % pour l'année

« Soutenu par un solide quatrième trimestre, l'exercice 21 a été une nouvelle année de croissance à la tête du marché. Nous sommes heureux d'annoncer une croissance des revenus de 9,5 % et une croissance du bénéfice net de 27,5 % pour l'année. Au quatrième trimestre, nous avons également remporté deux gros contrats avec une nouvelle valeur totale du contrat nette de 66 millions de dollars, ce qui nous a permis d'atteindre un niveau record de valeur totale du contrat pour l'exercice 21.

Notre performance supérieure est le résultat des efforts inlassables de plus de 35 000 collaborateurs (« LTItes ») qui se sont serrés les coudes pendant l'une des périodes les plus difficiles pour assurer la livraison des clients. Nous continuerons à investir dans la force de notre entreprise, car nous restons déterminés à assurer la croissance pour l'exercice 22 également. »

- Sanjay Jalona, PDG et directeur général

Contrats récents

- LTI a été choisi comme partenaire stratégique à long terme dans le cadre d'un accord de consolidation des fournisseurs pour la gestion des plateformes d'assurance de base pour une grande compagnie d'assurance du Fortune 500. Il s'agit d'une opération unique qui comprend la consolidation des fournisseurs et plusieurs programmes de modernisation dans plusieurs domaines clés de l'assurance biens et dommages en Amérique du Nord.

- Une banque régionale de premier plan, avec un nouveau logo, a choisi LTI pour un programme de transformation du core banking impliquant la mise en oeuvre de Temenos. Dans le cadre de ce programme, LTI sera l'intégrateur principal du système et remplacera la plate-forme de prêt existante de la Banque en utilisant la plate-forme Temenos T24, et s'occupera de la migration des données des systèmes existants. La mise en oeuvre de ce programme permettra à la banque d'introduire de nouveaux produits de prêt, de réduire les complexités, de servir sa clientèle croissante de manière plus rapide et efficace tout en réduisant le coût total de possession. Dotée de fonctions locales préconfigurées, cette transformation permettra à la banque de répondre aux exigences réglementaires dans un délai relativement court et avec des efforts réduits.

- LTI a été sélectionné par un conglomérat américain de fabrication d'équipements lourds pour un contrat de services gérés d'application pour son activité de pièces détachées afin de permettre la réduction du coût total de possession et l'excellence opérationnelle.

- Une compagnie d'assurance mutuelle de biens et de risques en Amérique du Nord s'est associée à LTI pour remplacer ses systèmes centraux existants sur site par une solution SaaS de Duck Creek. Cet engagement accélérera la transformation numérique du client pour permettre une meilleure expérience et un meilleur soutien aux clients. Il permettra également d'optimiser les coûts opérationnels et d'étendre rapidement les services à d'autres régions.

- Une multinationale pharmaceutique du classement Global Fortune 500 a choisi LTI comme partenaire-conseil pour transformer sa fonction financière. LTI jouera un rôle clé dans la réalisation d'objectifs commerciaux tels que la cohérence des données en mettant en oeuvre des processus efficaces de contrôle et de rapprochement des données pour leurs opérations commerciales mondiales.

- Un conglomérat multinational d'ingénierie basé en Allemagne a choisi LTI pour un projet de migration de SAP HANA Data Lake vers Snowflake pour son entreprise d'énergie, afin de garantir des économies de coûts significatives avec la mise à l'échelle et la gestion de l'analyse des données et une efficacité accrue sous la forme d'une prise de décision plus rapide.

- Une entreprise de distribution d'énergie figurant dans le classement Global Fortune 500 a choisi LTI pour soutenir la mise en oeuvre de son système d'information client SAP pour l'une de ses entités acquises. L'objectif de ce programme est de numériser le processus « du compteur à l'encaissement » et d'automatiser les services à la clientèle afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.

- Un important fournisseur de logiciels d'assurance de biens et de dommages et d'analyse de données basé en Amérique du Nord a choisi LTI pour migrer de sa plate-forme d'entrepôt de données d'entreprise vers le cloud de données de Snowflake de manière progressive afin de réduire les coûts, de rationaliser les processus, d'améliorer l'efficacité et l'avantage concurrentiel.

- LTI a été choisi pour fournir un soutien d'infrastructure et des services d'exploitation de réseau afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité d'un distributeur de premier plan de béton spécialisé et de produits de construction en Amérique du Nord.

- Une entreprise de divertissement et de médias figurant dans le classement Global Fortune 500 a choisi LTI pour construire une plate-forme de reporting globale pour ses applications de chaîne d'approvisionnement de médias numériques en utilisant Snowflake pour fournir une meilleure visibilité des flux complexes d'approvisionnement, de production et de livraison à travers l'entreprise.

- La branche internationale d'un des principaux fournisseurs de services financiers au Royaume-Uni a désigné LTI comme principal intégrateur de systèmes pour son programme de modernisation et de transformation du système bancaire central. Cela permettra de tirer parti de la capacité et de la stabilité du Cloud avec Temenos SaaS pour améliorer l'expérience client, réduire les coûts, et mettre de nouveaux produits sur le marché plus rapidement et de réduire de façon plus efficace.

Prix et reconnaissances

- LTI est arrivé en tête de la liste des « IT Services Challenger 2021 » dans le cadre des PEAK Matrix Service Provider of the YearTM Awards d'Everest Group. LTI a également amélioré son classement, qui est passé de 16 l'année dernière à 11 dans le classement général de PEAK Matrix® pour les services informatiques - le plus grand bond enregistré par un acteur. LTI est également un « Star Performer » de l'année dans les évaluations PEAK Matrix® des services bancaires et financiers

- LTI Leni et LTI Mosaic reconnus dans The Forrester Tech Tidetm: Enterprise Business Insights & Analytics, Q1 2021

- LTI reconnu comme un leader dans l'étude ISG Provider Lenstm Intelligent Automation - Solutions et services en AIOps pour le Midmarket - US 2020

- LTI positionné comme un innovateur dans le RadarViewtm Report 2021 d'Avasant sur les services IoT

Autres faits saillants

- Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 4 mai 2021, a recommandé un dividende final de 25 INR par action (valeur nominale de 1 INR) pour l'exercice 2020-21. Le dividende total pour l'exercice 21 est de 40 INR par action, y compris le dividende intérimaire de 15 INR par action déclaré en octobre 2020

- LTI a nommé Anil Rander au poste de directeur financier. Il est un leader financier chevronné avec plus de 27 ans d'expérience polyvalente dans la conduite de la performance et de la croissance des entreprises. Il rejoint LTI après avoir travaillé pour Tech Mahindra Ltd, où il était responsable mondial des finances pour BPS. En outre, en tant que premier vice-président chargé des finances et des questions juridiques, il a dirigé les fonctions de gestion des finances, des questions juridiques, des installations et des risques de Tech Mahindra Business Services Ltd.

- LTI et AWS ont conclu un partenariat stratégique pour accélérer l'adoption du cloud par les entreprises afin d'étendre les offres conjointes pour la migration, la modernisation, le SAP, l'IoT et les données sur le cloud.

- LTI est reconnu comme fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert. Ce programme prestigieux est une initiative mondiale de Microsoft qui permet à ses principaux partenaires de se différencier en prouvant leur compétence et leur savoir-faire dans le domaine des données et du cloud

- LTI au Royaume-Uni a reçu la certification Top Employer 2021, décernée par le Top Employers Institute, l'autorité mondiale qui reconnaît l'excellence des pratiques en matière de ressources humaines

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 400 clients à réussir dans un monde où tout converge. Présents dans 31 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise concrète incomparable pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Notre équipe de plus de 34 000 collaborateurs (les « LTItes ») permet chaque jour à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et de fournir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.Lntinfotech.com ou en nous suivant sur @LTI_Global.

