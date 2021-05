Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada





MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2021 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Elles ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable.



Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 28e année, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

Michael et Peter Willis, co-présidents exécutifs et propriétaires de Ventes & service d'équipement Ltée, ont déclaré : « 2020 a été sans aucun doute l'année la plus compliquée et la plus différente pour ESS. Alors que nous entamions le mois de mars, comme presque tout le monde, nous n'avions aucune idée du déroulement de l'année. La trépidation était le sentiment dominant. Grâce à l'ingéniosité, à la flexibilité et au travail acharné de tous nos employés, nous avons mis en place des protocoles qui, bien qu'ils n'aient jamais été expérimentés auparavant, ont été adoptés et travaillés. Heureusement, ESS a été considéré comme un service essentiel et a bénéficié de la subvention canadienne pour l'emploi dans la mesure où aucun employé au Canada n'a été mis à pied ou n'a perdu son emploi. Nous avons été très chanceux. À la fin de l'année, nous étions heureux que nos acquisitions et nos stratégies se soient avérées efficaces, malgré la pandémie, et qu'une fois de plus, nous étions et sommes honorés que notre entreprise soit nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. »

« Les lauréates des Mieux gérées de cette année sont un brillant exemple de l'importance du leadership devant l'adversité, a déclaré Kari Lockhart, associée, Deloitte, et coleader nationale du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. En utilisant leur raison d'être unique comme fondement de leur organisation, elles ont été en mesure de tracer la voie à suivre avec courage et résilience. En cette année hors du commun, les entreprises devraient être fières non seulement d'obtenir ce prestigieux titre, mais aussi du rôle plus important que jamais qu'elles jouent dans le progrès et la prospérité du Canada. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées au Canada de 2021 ont en commun, notamment, d'avoir instauré le télétravail, de faire de la santé de leurs employés une priorité, d'agir de plus en plus en fonction d'une raison d'être et d'une responsabilité sociale et d'accroître considérablement l'attention portée aux flux de trésorerie.

Morgan Cronin, Président d'ESS, a déclaré : « Il est très gratifiant de conserver à nouveau notre statut de membre du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage au personnel des ventes et du service d'équipement. Notre personnel est venu pour nous au cours d'une année 2020 difficile. Ils ont travaillé sans relâche alors que l'entreprise s'adaptait aux défis présentés par la pandémie de COVID-19. Bien que certains aient dû travailler à distance et d'autres devaient respecter des protocoles de pandémie stricts, nos employés ont tout de même fait de 2020 une année commerciale réussie. Un merci à tous nos collaborateurs. »

« Les lauréates des Mieux gérées de cette année démontrent le cran dont elles doivent faire preuve pour prospérer en cette période de plus en plus incertaine, a déclaré Peter Brown, associé, Deloitte, et coleader national du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. En accordant la priorité à leurs gens et en ayant le courage d'expérimenter et de prendre des risques, les lauréates ont été en mesure de surmonter certains des défis actuels les plus pressants. Les lauréates de cette année ont réussi parce qu'elles n'ont pas eu peur d'échouer. »

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2021 seront mises à l'honneur à l'occasion d'un gala virtuel. Un symposium virtuel des Mieux gérées aura également lieu et abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels. Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Equipment Sales & Service Limited

Equipment Sales & Service a été fondée en 1946, ce qui la classe parmi les plus vielles et les plus établies des entreprises d'équipements au Canada. Désormais dans sa troisième génération en tant qu'entreprise familiale privée, ESS conserve la flexibilité afin de répondre rapidement aux besoins des clients et de suivre le rythme de notre économie mondiale en pleine évolution. ESS est fier de fournir un niveau de service personnalisé aux clients basé sur nos valeurs traditionnelles de travail acharné, d'intégrité et de responsabilité partagée. En plus de la vente d'équipement lourd, ESS est l'un des plus grands fournisseurs de services nationaux au Canada, soutenant toutes les marques de machineries avec des techniciens de service formés et le plus grand inventaire OEM au pays, de pièces d'usure et de pièces de rechange. Notre engagement envers le service à la clientèle va de pair avec notre engagement envers les employés de l'ESS. Notre politique de sécurité et nos programmes de formation du personnel sont conçus pour maintenir le personnel ESS en bonne santé, productif et au sommet dans leur domaine d'expertise.

Pour obtenir plus d'information, veuillez écrire à l'adresse suivante ou visitez le site suivant :

bestmanagedcompanies@deloitte.ca ;

www.societeslesmieuxgerees.ca.

Contact information:

Morgan Cronin

President, Equipment Sales & Service Limited

416-249-8141

www.essltd.com

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :