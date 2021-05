SEASUN BIOMATERIALS fournit un système de diagnostic moléculaire rapide et sur site, pour le dépistage de la COVID-19 sur le campus de l'Université nationale de Séoul





SEASUN BIOMATERIALS (PDG : Park Heekyung), société de diagnostic moléculaire, a mis à disposition son système de diagnostic moléculaire « 4S » (SEASUNBIO SMART SHIELD SYSTEM) sur le campus de l'Université nationale de Séoul (SNU), après son lancement à l'aéroport international d'Incheon.

Le système de diagnostic sur site, 4S, est un laboratoire moléculaire mobile, équipé de salles à pression négative et d'équipements autoalimentés pour le diagnostic moléculaire, destiné à l'examen moléculaire rapide et à la prévention des maladies infectieuses telles que la COVID-19. L'ensemble de la procédure de diagnostic de la COVID-19 prend moins d'une heure, et consiste à remplir un bref questionnaire, complété par un recueil d'échantillon, l'extraction d'acide nucléique, la détection moléculaire, et l'envoi des résultats du rapport au téléphone mobile du client.

Depuis janvier 2021, l'AQ-TOP Plus de SEASUN BIOMATERIALS est utilisé pour la détection de la COVID-19 dans le « Centre de test COVID-19 » établi à l'aéroport international d'Incheon (ICN). Les résultats des tests sont transmis dans les 2 heures à l'ICN. Aussi bien les passagers que le personnel de l'ICN sont très satisfaits de la procédure rapide et précise de l'AQ-TOP Plus.

SEASUN BIOMATERIALS dispose de deux (2) plateformes de diagnostic de la COVID-19, les séries U-TOP COVID-19 et AQ-TOP COVID-19. La série U-TOP COVID-19 est destinée à un examen détaillé permettant de distinguer simultanément les mutations du gène S, en plus de l'examen parallèle de quatre (4) gènes du SRAS-CoV-2. La série AQ-TOP COVID-19, conçue pour un test rapide au point de service, est optimisée pour les diagnostics sur le terrain, qui nécessitent une grande précision dans un court laps de temps.

Tous les produits liés à la COVID-19 de SEASUN BIOMATERIALS utilisés dans le système 4S ont été officiellement approuvés par le MFDS, et certifiés « Marque K » ; ils ont reçu le label CE-IVD, sont autorisés sous EUA de la FDA américaine, et ont été exportés dans le monde entier depuis la première vague de la pandémie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.seasunbio.com et https://youtu.be/QP6Tu9vy8Xk.

