Dar Al Arkan dévoile des villas exclusives à Shams Ar Riyadh, conçues par ELIE SAAB, qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité de vie





RIYADH, Arabie Saoudite, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration unique, Dar Al Arkan, la principale société immobilière d'Arabie Saoudite, présente des villas exclusives co-brandées avec le designer mondial Elie Saab qui feront partie du projet Shams Ar Riyadh du Royaume.

Reflétant l'élégance sophistiquée et les détails exceptionnels pour lesquels ELIE SAAB est reconnu dans le monde de la haute couture, les villas ont la signature ELIE SAAB avec des designs exquis, établissant une nouvelle norme pour la vie de luxe moderne dans le Royaume.

Le designer de renommée mondiale fournira les orientations créatives et sélectionnera les éléments de design raffinés qui résument le projet. En plus du concept extérieur, la beauté de ses dessins sera capturée et reflétée dans les intérieurs afin de créer un charme sans faille et une continuité élégante dans tous les aspects de chaque villa. Elie Saab apportera également sa vision artistique et sa contribution à l'ensemble du projet afin de renforcer ses normes de vie uniques et haut de gamme.

Il n'y a qu'un nombre limité de villas co-marquées Dar Al Arkan et ELIE SAAB, qui seront situées dans des lieux privés et accessibles exclusivement aux résidents. Entourés par la verdure luxuriante et les cours d'eau frais de Wadi Hanifa, les résidents peuvent sortir directement sur l'oued depuis leur villa pour découvrir la splendeur de la nature qui ravit les sens et apporte le calme.

Le projet Shams Ar Riyadh est situé dans une zone stratégique au nord de Riyadh et s'étend sur une superficie de plus de 5 millions de mètres carrés. La communauté propose des magasins, des restaurants, des divertissements et des équipements culturels de classe mondiale, ainsi que des jardins et des parcs magnifiquement aménagés. Le Shams Ar Riyadh permet d'accéder facilement aux principaux lieux de vie de la ville, aux centres d'affaires et aux principales attractions.

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan, a déclaré : « Elie Saab est un pionnier mondial du design et est admiré pour ses créations uniques et magnifiques qui capturent nos coeurs. Grâce à cette collaboration unique en son genre, nous réunissons deux forces majeures du monde arabe et présentons un nouveau niveau de design moderne et de vie luxueuse pour le client. Ce partenariat souligne notre objectif d'élever le secteur immobilier du Royaume à des normes de classe mondiale. »

Elie Saab a déclaré : « J'ai travaillé à l'élaboration d'une architecture et d'un style de vie qui traduisent le style de ma vie à travers le développement de projets immobiliers et la création de collections de meubles et de maisons pour compléter ma vision. Aujourd'hui, ELIE SAAB est parvenu à une approche holistique qui offre une expérience unique et intemporelle. Nous sommes convaincus que notre nouveau partenaire, Dar Al Arkan, est parfaitement adapté pour soutenir nos ambitions de développement de projets haut de gamme qui incarnent l'ADN de notre marque et touchent à tous les aspects de la vie. »

Avec le lancement de ELIE SAAB MAISON, la marque ELIE SAAB s'étend à une collection de meubles de luxe et d'accessoires d'intérieur pour les projets de maison et hôteliers.

Les acheteurs potentiels peuvent signaler leur intérêt pour le projet de villas ELIE SAAB sur le site web de Dar Al Arkan https://www.daralarkan.com/landing/eliesaab

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1504199/elie_saab.jpg

