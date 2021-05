L'assemblée générale de la Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) ratifie la distribution de dividendes à ses actionnaires pour un montant de 16 millions de dollars, soit 16,65 % du capital libéré de l'APIC





RAMALLAH, Palestine, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- la société d'investissement palestinienne arabe (APIC) a tenu son assemblée générale ordinaire le mercredi 5 mai 2021 à Ramallah en Palestine. Lors de la réunion, l'assemblée générale a ratifié la distribution de dividendes pour les actionnaires nominatifs à compter du 4 mai 2021, à hauteur de 16,65 % du capital libéré de l'APIC, soit 96,2 millions de dollars à ce jour, 7,5 % sous forme de dividendes en espèces, soit 7,215 millions de dollars, et 9,147 % sous forme d'actions gratuites, soit 8,8 millions de dollars. Par conséquent, le capital libéré de l'APIC atteindra 105 millions de dollars après la distribution d'actions gratuites.

Le bénéfice net attribué aux actionnaires de l'APIC a augmenté de 11 % en 2020

Lors de sa déclaration, le président-directeur général de l'APIC, Tarek Aggad a évoqué les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a perturbé les entreprises et a eu un impact négatif sur l'activité économique mondiale. Cependant, il a noté que la direction de l'APIC a été en mesure de répondre rapidement, efficacement et de manière décisive, dès le début, aux défis que présente la crise du coronavirus2, en formant un comité de planification et de surveillance pour superviser la continuité des activités de toutes les sociétés du groupe pendant la phase d'urgence. Elle s'est efforcée de donner la priorité à la sécurité de tous les employés et clients, d'assurer la stabilité et l'efficacité des opérations et de maintenir le service à la clientèle. Par conséquent, ces mesures ont permis d'atténuer l'impact de la pandémie sur la synthèse des résultats du groupe en 2020 et, en outre, le groupe a enregistré un taux de croissance en glissement annuel encourageant. Le chiffre d'affaires total a atteint 958,2 millions USD en 2020, soit une croissance de 16 % par rapport à 2019. Les bénéfices nets du groupe ont augmenté de 12,8% pour atteindre 24,64 millions USD, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC ont augmenté de 11% et se sont élevés à 19,86 millions USD. Par conséquent, le bénéfice par action a augmenté pour atteindre 21 cents en 2020, soit une croissance de 10 % en glissement annuel.

Hausse de l'investissement des filiales du groupe

Aggad a ajouté qu'en 2020, un certain nombre de filiales de l'APIC ont conclu de nouvelles extensions d'investissement. La National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), en partenariat avec la Bank of Palestine, a créé Qudra Energy Solutions, une entreprise qui opère dans le secteur des énergies renouvelables en utilisant les technologies et solutions de pointe pour offrir l'énergie solaire comme alternative stratégique en Palestine. Unipal General Trading Company a acquis 80% de Al-Jihan General Trading Company en Jordanie, qui est active dans le secteur des produits de grande consommation en Jordanie et représente de nombreuses grandes marques dans les catégories de produits alimentaires et non alimentaires. Sky Advertising and Promotion Company a acquis 60 % de la société Oyoun Media Company en Palestine, une opération qui renforcera le portefeuille de Sky sur le marché palestinien des services de médias numériques.

Investissement de 3,5 millions USD en matière de responsabilité sociétale des entreprises

En 2020, l'APIC a doublé son budget de responsabilité sociétale des entreprises en réponse aux difficultés engendrées par la pandémie de coronavirus. Au total, 3,5 millions de dollars ont été investis par l'APIC et ses filiales dans la responsabilité sociétale des entreprises, soit 14 % du bénéfice net du groupe, dont 2 millions de dollars ont été consacrés aux efforts nationaux déployés en Palestine et en Jordanie pour lutter contre la pandémie de coronavirus en offrant des équipements médicaux de pointe et des ambulances au ministère de la Santé, des dons financiers et des fonds nationaux, ainsi que la distribution de milliers de colis alimentaires pour aider les familles vivant dans des conditions particulières. En outre, l'APIC a continué d'apporter son soutien stratégique aux institutions travaillant dans les secteurs de l'éducation et de la santé, aux projets entrepreneuriaux, à la jeunesse ainsi qu'aux organisations sociales, caritatives et humanitaires.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de neuf filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ); Sky Advertising and Public Relations et Event Management Company ; Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO) ; Arab Leasing Company and Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 2 600 personnes au sein de son groupe de filiales. Pour plus d'informations, consultez le site www.apic.ps

