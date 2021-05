Les sociétés canadiennes de gestion de patrimoine doivent montrer leur engagement à l'égard des investissements ESG en vue de développer leurs activités commerciales, constate J.D. Power





Avec près de 700 milliards de dollars d'actifs financiers qui seront transférés à la prochaine génération au Canada d'ici 2026, les sociétés de gestion de patrimoine de plein exercice devraient soit répondre davantage aux besoins et aux valeurs de cette nouvelle génération de jeunes investisseurs, soit courir le risque de perdre les activités actuelles et futures. Selon l'étude Canada Full-Service Investor Satisfaction de 2021 réalisée par J.D. Power,SM publiée aujourd'hui, les investisseurs millénariaux et de la génération Z1 qui sont convaincus de l'engagement de leur société de placement dans l'investissement ESG (gouvernances environnementale, sociale et d'entreprise) sont deux fois plus susceptibles d'accroître leur placement par rapport à ceux qui ne reconnaissent pas cet engagement (31 % contre 16 %, respectivement).

Les jeunes investisseurs qui sont convaincus de l'engagement de leur société de placement à l'égard de l'ESG sont plus enclins à agir en tant qu'ambassadeurs passionnés de la marque, tandis que ceux qui ne reconnaissent pas un quelconque engagement deviennent des détracteurs. L'étude démontre également que 22 % des investisseurs âgés de moins de 40 ans voient les côtés positifs d'un engagement en faveur de l'investissement éthique de la part de leur société de placement de plein exercice, tandis que 46 % indiquent qu'ils ont des doutes sur l'engagement de leur entreprise en faveur de l'ESG, ou qu'ils n'ont aucune information à ce sujet. Cette tendance est également prononcée au sein des groupes de personnes plus âgées.

« Nous nous trouvons au point de bascule d'un transfert massif de patrimoine générationnel », déclare Mike Foy, directeur principal et responsable du service de gestion patrimoniale chez J.D. Power. « Les investisseurs canadiens, en particulier les plus jeunes, souhaitent de plus en plus voir leurs placements en adéquation non seulement avec leurs objectifs financiers, mais aussi avec leurs valeurs. Les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers en la matière ont un rôle essentiel à jouer pour les aider à atteindre leurs objectifs, et ils ne devraient pas attendre d'être interrogés par les clients à ce sujet. »

Voici d'autres conclusions importantes de l'étude de 2021 :

La plupart des investisseurs déclarent que leurs besoins ne sont pas satisfaits : seuls 36 % des investisseurs déclarent que leurs besoins en gestion de patrimoine sont entièrement satisfaits par leur entreprise, ce qui affecte considérablement leur niveau de satisfaction (plus de 173 points sur une échelle de 1000 points). Lorsque les investisseurs utilisent des produits supérieurs par rapport à leurs besoins, tels que la planification successorale et les dons philanthropiques, leur perception de la satisfaction de leurs besoins passe de 32 % à 43 %.

La non-connaissance de la prochaine génération : parmi une grande majorité des investisseurs constitués de préboomers et de baby-boomers, 59 % déclarent ne pas avoir été interrogés par leur conseiller sur les besoins des bénéficiaires, et seulement 23 % affirment que le conseiller a initié une conversation entre le client et ses bénéficiaires. Ces conversations ont un impact considérable sur la satisfaction des investisseurs (710 parmi ceux qui ont tenu une conversation contre 652 parmi ceux qui ne l'ont pas fait), mais représentent également une occasion manquée de susciter davantage l'engagement de la prochaine génération d'investisseurs.

Utilisation accrue de l'interaction numérique par les jeunes investisseurs : depuis le début de la pandémie, les investisseurs âgés de moins de 40 ans, un groupe déjà plus engagé dans le secteur numérique par rapport aux investisseurs plus âgés, ont considérablement augmenté leur utilisation des canaux numériques en vue de faciliter l'interaction avec leur conseiller ou leur entreprise. Les canaux numériques les plus fréquemment cités comme étant les plus utilisés sont les courriers électroniques (29 %), les applications mobiles (22 %) et les sites Web (20 %).

Modifications des placements en raison de la pandémie : 40 % de tous les investisseurs indiquent que leur situation financière a empiré en comparaison à l'avant-pandémie. Plus de la moitié (57 %) des investisseurs millénariaux et de la génération Z affirment avoir modifié leurs budgets au cours de l'année écoulée, contre seulement 30 % des investisseurs de la génération X et de la génération baby-boom. Même parmi les investisseurs les plus fortunés ayant des actifs supérieurs à 500 000 $, 33 % ont modifié leurs budgets en raison de la pandémie, soulignant en outre l'importance pour les conseillers financiers de rester en contact avec les clients selon l'évolution de leurs besoins et de leur situation.

Assante arrive en tête de la satisfaction globale des investisseurs avec un score de 714. National Bank Financial (696) arrive en deuxième position, et iA Securities/HollisWealth (690) occupe la troisième place.

L'étude Canada Full-Service Investor Satisfaction (Étude de satisfaction des investisseurs canadiens de plein exercice), désormais à sa 16e année, est modifiée pour l'année 2021. En raison de cette nouvelle conception de l'étude, les scores ne sont pas comparables à ceux des années précédentes. L'étude mesure la satisfaction globale des investisseurs à l'égard des sociétés de placement de plein exercice selon sept facteurs (par ordre d'importance) : personnes; confiance; produits et services; valeur des honoraires; capacité de gestion du patrimoine en toute liberté; résolution des problèmes; et canaux numériques

L'étude se base sur les réponses de 3 577 investisseurs qui prennent la totalité ou une partie de leurs décisions de placement auprès d'un conseiller financier. L'étude a été réalisée entre décembre 2020 et février 2021

1 J.D. Power définit les groupes générationnels de la manière suivante : les pré-boomers (nés avant 1946); les boomers (1946-1964); la génération X (1965-1976); la génération Y (1977-1994); et la génération Z (1995-2004). Les millénariaux (1982-1994) sont une sous-catégorie de la Génération Y.

