Acquisition d'AUM Law : BLG transforme le paysage juridique canadien





La transaction offrira au secteur de l'investissement une approche novatrice souple pour gérer les risques

TORONTO, le 6 mai 2021 /CNW/ - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'AUM Law Professional Corporation (AUM Law), cabinet d'avocats canadien qui fournit des conseils d'ordre juridique et réglementaire à des entités du secteur de la gestion d'actifs. Grâce à cette transaction, BLG pourra jumeler sa vaste expertise et son expérience de longue date pour ce qui touche la gestion des investissements avec l'offre de services à honoraires fixes en matière de conformité d'AUM Law, ce qui lui permettra de proposer aux clients une approche efficiente et novatrice pour les aider à gérer un large éventail d'obligations juridiques et réglementaires. Les détails financiers entourant la transaction n'ont pas été rendus publics.

« Nos clients comptent sur nous pour garder une longueur d'avance sur le changement et les guider dans un paysage commercial complexe, a déclaré John Murphy, associé directeur national et chef de la direction de BLG. Cette acquisition est la première d'importance depuis plusieurs années dans notre milieu et témoigne de notre engagement à miser sur l'innovation pour transformer la pratique du droit et procurer de nouveaux services à nos clients le plus rapidement possible. »

En investissant dans AUM Law, BLG pourra étendre et automatiser la gamme de services liés à la conformité réglementaire qu'il offre à ses clients à l'échelle du pays dans le cadre de BLG Impulsion, son portefeuille de services juridiques non traditionnels. Fort de plus de 60 ans d'expérience et d'avocats présents partout au Canada, le groupe Gestion des investissements du cabinet occupe le premier rang du classement de Chambers Canada dans ce domaine. Il s'agit en outre du plus important groupe de pratique exclusivement axé sur le secteur de la gestion des investissements au pays. Fondé en 2009 dans la foulée du lancement et de la mise en oeuvre par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières du nouveau régime d'inscription pancanadien, AUM Law a conçu une méthode systématique et prédictive de gestion de la conformité réglementaire et des exigences liées aux avocats généraux et mis en place des modules et services ponctuels à honoraires fixes.

« Depuis notre création, nous avons noué de solides relations avec nos clients tout en bonifiant notre modèle afin de les soutenir de façon proactive pour ce qui touche la gestion des risques et de la conformité dans un contexte en mutation rapide, a affirmé Kevin Cohen, président d'AUM Law. Cette transaction est l'occasion idéale d'accroître notre portée au Canada et d'offrir notre modèle non traditionnel à de nouveaux clients. Nous serons en outre en mesure d'attirer les meilleurs talents et de tirer parti de l'investissement de BLG dans la technologie pour améliorer encore davantage notre expérience client. C'est un grand jour pour notre cabinet, nos gens et nos clients. »

À propos de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Son groupe Gestion des investissements aide ses clients à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et figure selon Chambers Canada parmi les meilleurs cabinets du Canada pour ce qui touche les fonds d'investissement et la gestion d'actifs. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

