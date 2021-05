Les lauréats et lauréates de la 11e édition du concours Les As de la finance sont dévoilés et M. Claude Mongeau reçoit le prestigieux Prix Hommage





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada est fière de dévoiler les lauréats et lauréates de la 11e édition du concours Les As de la finance 2021, dévoilement qui a eu lieu en primeur hier soir lors d'un gala virtuel réunissant près de 275 dirigeant(e)s financiers. C'est sous la présidence d'honneur de M. Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec, que s'est tenue cette soirée festive qui vise à récompenser les chefs de la direction financière, vice-président(e)s finances et dirigeant(e)s financiers québécois membres et non membres de FEI Canada.

« Le succès de ce gala virtuel témoigne de la résilience des dirigeantes et dirigeants financiers qui souhaitent continuer à réseauter, à se former, et à s'inspirer mutuellement malgré les circonstances actuelles », lance M. Marc Godin, président du comité organisateur. « Je suis fier d'avoir contribué, avec le soutien de l'ensemble du comité organisateur, à cette toute première soirée virtuelle qui nous permet de continuer à célébrer les succès de leaders d'exception dans le domaine de la finance. Alors que les lauréats et lauréates ont dû faire face cette année à des épreuves plus importantes et inattendues que jamais, je suis heureux de constater que notre communauté est, quant à elle, plus soudée que jamais! »

« Depuis plus de dix ans, la Section du Québec de FEI Canada honore des dirigeants et dirigeantes financiers qui contribuent à la réussite de leur entreprise, mais également à celle de l'ensemble du monde des affaires québécois », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. « Alors que notre profession est en constante évolution, la grande qualité des candidatures nous confirme que les professionnel(le)s du domaine des finances sont prêts à relever les défis engendrés par cette année exceptionnelle et à jouer un rôle de plus en plus stratégique pour le Québec de demain. »

Voici les trois lauréat(e)s 2021 :

Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une grande entreprise?»

Maarika Paul , FCPA, FCA, EEE, IAS.A - première vice-présidente et cheffe de la Direction financière et des Opérations, CDPQ

Catégorie « Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise?»

Alexandre Hébert-Charbonneau, CPA, CA, vice-président - Finance, Plastiques Balcan

Catégorie «?Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève?»

Isabelle Thooris , CPA, CA - première directrice, Finance et contrôleur corporatif, Lightspeed

Remise du Prix Hommage 2021

Lors de l'événement virtuel, le prestigieux Prix Hommage Les As de la finance, remis chaque année à une dirigeante financière ou à un dirigeant financier afin de souligner une carrière remarquable, a été décerné à M. Claude Mongeau, aujourd'hui administrateur de sociétés. Fort de son expérience en tant que chef de la direction financière pendant 11 ans et de président-directeur général durant six ans et demi au sein de CN, M. Mongeau siège actuellement sur les conseils d'administration de Norfolk Southern Corporation, de Cenovus Energy et de la Banque TD. Celui-ci se démarque par sa grande humanité et détient d'ailleurs un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université du Québec, en plus d'un MBA de l'Université McGill. L'émotion a été de la partie lors de la soirée, alors qu'une vidéo mettant en vedette M. Mongeau et l'impact de son parcours exceptionnel sur ses pairs a été diffusée.

Une rétrospective sur la dernière décennie

Depuis 2011, près d'une centaine de leaders du domaine de la finance au Québec ont été mis en lumière grâce au concours Les As de la finance. Ainsi, le gala virtuel d'hier soir fut l'objet d'une rétrospective permettant aux convives de se remémorer - ou de découvrir - les lauréats et lauréates de la dernière décennie. Ce clin d'oeil permet d'accorder, à nouveau, une reconnaissance bien méritée aux gagnant(e)s des dernières éditions, mais également de témoigner du caractère incontournable de ce concours qui rythme chaque année l'écosystème de la finance au Québec.

La Section du Québec de FEI Canada remercie toutes les personnes qui ont soumis leur candidature au concours Les As de la finance. Nous tenons à saluer le dynamisme et la vitalité qui caractérisent la profession de dirigeante et dirigeant financier. Le concours sera de retour en 2022 pour une 12e édition, et les applications seront possibles dès novembre 2021.

Le concours et le gala Les As de la finance 2021 sont rendus possibles grâce à la collaboration de commanditaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse. Nous en profitons pour exprimer notre reconnaissance envers tous nos précieux commanditaires , grâce à qui l'ensemble des activités de la Section du Québec de FEI Canada sont déployées.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeantes financières et dirigeants financiers qui compte près de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres supérieurs de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des professionnel(le)s qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat qui sera lancé prochainement. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance. Pour de plus amples informations, consultez www.feicanada.org ou LinkedIn .

