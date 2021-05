Dévoilement des gagnants de la 4e édition des Prix de l'innovation de la FEEP





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés a dévoilé les gagnants de la 4e édition des Prix de l'innovation en éducation, lors du Gala des Prix de l'innovation qui s'est tenu hier en mode virtuel. Un jury composé de cinq personnes issues des milieux universitaires et des médias spécialisés en éducation a eu pour mandat de choisir les gagnants parmi les différents projets présentés. Les gagnants ont reçu chacun un chèque d'un montant de 500 $, remis par les partenaires de la FEEP.

Marquées par l'audace, la créativité et la bienveillance, les différentes initiatives présentées ont mis en lumière la remarquable adaptation des écoles privées au contexte de la pandémie pour amener les élèves à la réussite et veiller à leur bienêtre.

Tous les projets présentés dans le cadre des Prix de l'innovation sont maintenant affichés sur le site Web innovereneducation.com. Ce site Web propose ainsi une banque d'initiatives inspirantes pour tout le personnel en éducation.

Les gagnants

Innovation pédagogique - Préscolaire-primaire

Collège Marie-de-l'Incarnation, Trois-Rivières

La pédagogie nature au préscolaire

Lors de l'ouverture d'une classe préscolaire 4 ans, le Collège a implanté un programme innovant, axé sur l'environnement extérieur et naturel, ce qui a contribué à limiter l'impact des mesures sanitaires sur les tout-petits. Inspiré par les pays scandinaves, les jeunes sont invités à utiliser les éléments de la nature comme outil pédagogique. Les élèves ont également été impliqués dans leur communauté environnante, par exemple, le parc historique de la ville. Ce programme sera graduellement étendu aux autres niveaux.

Innovation pédagogique - Secondaire

Collège Durocher Saint-Lambert, Saint-Lambert

Profil MéthoTIC

Afin de bien préparer les élèves aux études postsecondaires et d'enrichir leur curriculum, le Collège s'est doté d'un programme spécifique et innovateur, déployé de la 1re à la 5e secondaire : le parcours d'apprenant MéthoTIC. Engageant la participation des enseignants dans toutes les matières, l'apprentissage de stratégies et d'outils se fait pendant des ateliers complémentaires aux cours ordinaires. Ainsi, le cursus scolaire se voit bonifié par l'intégration d'ateliers (en ligne et en présentiel) visant le développement de compétences liées à quatre domaines d'actions actuels, complémentaires aux apprentissages disciplinaires et essentiels au développement des citoyens de demain : la recherche efficace, les compétences technologiques, la communication (incluant la collaboration) et l'organisation. Le contexte pandémique a permis d'accélérer l'amélioration du parcours.

Innovation - Soutien aux élèves ayant des défis particuliers

Centre Académique Fournier, Montréal

Enseignement explicite des habiletés sociales et stratégies d'autorégulation

Le Centre Académique Fournier offre un enseignement individualisé aux élèves aux prises avec des difficultés d'adaptation, tout en les aidant à se responsabiliser à l'aide de la rééducation psychosociale. Lancé en septembre 2020, le projet d'Enseignement explicite des habiletés sociales et stratégies d'autorégulation a pour objectif d'honorer l'engagement du centre envers ses élèves afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société. À travers une approche de prévention universelle et multidimensionnelle, le Centre propose deux axes d'intervention, soit la gestion des émotions et le développement d'habiletés sociales. Ces fondements conceptuels se sont révélés essentiels pour bien outiller les élèves à traverser cette période éprouvante.

Innovation - Prévention universelle

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal

L'heure du bienêtre

Prendre soin du bienêtre et de la santé mentale des élèves est une priorité au Pensionnat qui se distingue par les efforts déployés pour l'accompagnement bienveillant de ses élèves. Ainsi, en mars 2020, alors que les apprentissages s'organisaient à distance et que notre seule bulle sociale se limitait aux personnes vivant sous le même toit, l'équipe de soutien aux élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie a eu une merveilleuse idée : celle de créer L'heure du bienêtre ! Par le biais de cette infolettre, la communauté du PSNM a eu accès à une foule d'activités et de suggestions pour soutenir leur bienêtre physique et mental, tout en favorisant le sentiment d'appartenance, malgré la distance.

Innovation - Employeur de choix

Collège de Montréal, Montréal

Offrir un milieu bienveillant et sécuritaire en temps de pandémie

Pour bien accompagner les élèves, il importe de bien prendre soin des adultes qui les entourent. C'est dans cette optique que, dès la rentrée, le Collège de Montréal a identifié trois objectifs : réduire la charge de travail additionnel et redonner du temps au personnel, contrer l'isolement, et offrir un milieu sécuritaire limitant les possibilités de contamination. Un programme d'activités spécifiques à chaque objectif a été implanté. Ces initiatives ont permis, tout au long de cette année scolaire exigeante, d'observer un taux de satisfaction élevé chez ses employés.

Innovation - Activités sportives et parascolaires

Académie Saint-Louis, Québec

Le hockey à l'ASL : une année exceptionnelle malgré la pandémie

Consciente de la difficulté des jeunes sportifs à s'adapter à la pandémie, l'Académie Saint-Louis a fait preuve de créativité et de persévérance pour favoriser la motivation de ses jeunes hockeyeurs tout au long de la saison. Les entraineurs ont proposé une série d'exercices permettant de pratiquer des matchs de hockey, tout en respectant la distanciation sociale. Les jeunes ont bénéficié d'une séance sur glace optionnelle par semaine, lors de leurs journées d'apprentissage à distance. Cette initiative a rayonné au-delà de l'Académie puisqu'elle a mobilisé des joueurs de hockey provenant de partout au Québec.

Prix coup de coeur du jury

Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, Saint-Romuald

Atlas historique

Initiés par Jean-Bernard Carrier, les élèves ont créé des productions multimodales, accompagnées pas des cartes, de lignes du temps et de documents historiques afin de réaliser un atlas historique numérique. Ce projet pédagogique a permis aux élèves de développer une méthode de travail à travers les étapes de la démarche historique. L'enseignant a créé une chaine YouTube afin d'enseigner et de donner les consignes en mode asynchrone, tout en offrant un accompagnement individualisé par le biais de rencontres virtuelles.

Prix inspiration

L'École des Premières Lettres, Montréal

L'application AvoidInfection

Dans le cadre de la pandémie, Émily Fetco, une élève de 5e année, a créé l'application AvoidInfection pour les élèves du préscolaire et du primaire afin de les informer des mesures à adopter pour prévenir les infections. Les jeunes du préscolaire et du primaire sont ainsi sensibilisés aux mesures préventives contre la propagation de la COVID-19. L'application a été acceptée et publiée sur Google Play et a été rendue disponible sur tous les appareils Android.

À propos des Prix de l'innovation en éducation

Le réseau des écoles privées membres de la FEEP se démarque par l'accompagnement et la réussite de ses élèves, ainsi que par les services offerts aux élèves et à leur famille. C'est aussi un milieu qui se distingue par l'innovation qui se répercute sur l'ensemble du système d'éducation québécois. Instaurés en 2017, les Prix de l'innovation en éducation de la FEEP visent à documenter et à diffuser des projets innovants qui contribuent à la motivation et à la réussite des élèves, et à créer des milieux scolaires qui permettent à chaque enfant de développer son plein potentiel.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 200 établissements autonomes fréquentés par quelque 122 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, dans les secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération est un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites Web www.ecolespriveesquebec.ca et www.feep.qc.ca.

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :