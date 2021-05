La Dre Lisa Su, présidente-directrice générale d'AMD, prononcera un discours à COMPUTEX 2021 au sujet de l'écosystème informatique haute performance





Le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taipei (TAITRA) a annoncé aujourd'hui que la Dre Lisa Su, présidente-directrice générale d'AMD, a été une nouvelle fois invitée pour prononcer un discours liminaire à l'occasion de COMPUTEX 2021. Cette allocution sera prononcée à distance le mardi 1er juin à 10h00 (Heure de Taipei), elle aura pour thème "AMD Accelerating ? The High-Performance Computing Ecosystem" (AMD accélère ? L'écosystème informatique haute performance).

Les présentations de COMPUTEX auront lieu à distance cette année, avec des discours liminaires et des forums organisés de manière hybride. « Cette année n'a ressemblé à aucune autre. La technologie nous a permis de traverser certains des moments les plus difficiles », a déclaré James Huang, président de TAITRA. « Nous continuerons de transformer nos modèles et pratiques d'exposition afin de répondre aux besoins changeants de nos exposants, visiteurs et médias, sans perdre l'élément le plus essentiel d'un salon : le contact. »

La Dre Lisa Su est fière de prendre part à COMPUTEX de nouveau en 2021. « L'année écoulée nous a montré le rôle important joué par l'informatique haute performance dans nos vies quotidiennes ? de notre manière de travailler à notre manière d'apprendre et de jouer. À l'occasion du salon COMPUTEX de cette année, AMD partagera sa manière d'accélérer l'innovation, avec ses partenaires dans l'écosystème, pour offrir une gamme de produits de premier plan », a expliqué la Dre Lisa Su.

À COMPUTEX, la Dre Lisa Su, PDG d'AMD, partagera la vision d'AMD pour l'avenir de l'informatique, notamment les détails de l'adoption croissante des solutions informatiques et graphiques haute performance d'AMD, construites pour les mordus du PC et les joueurs.

AMD est un acteur majeur dans la création de solutions informatiques haute performance de calibre mondial, sous le leadership de la Dre Lisa Su. Sa technologie suscite et crée des idées qui transforment nos vies. « AMD est une star qui continue d'accélérer dans le secteur des technologies, et nous sommes ravis que la Dre Lisa Su participe à COMPUTEX 2021. Nous pouvons nous attendre à ce que la Dre Su annonce d'excellentes nouvelles à COMPUTEX, et sommes impatients de l'entendre », a affirmé James Huang.

TAITRA adresse des invitations à des PDG d'entreprises mondiales pour qu'ils viennent s'exprimer lors de COMPUTEX 2021. Le programme de discours liminaires et de forums de COMPUTEX sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouveaux conférenciers seront annoncés. Pour de plus amples informations sur le salon, veuillez consulter le site Internet officiel de COMPUTEX :http://www.computextaipei.com.tw

À propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé COMPUTEX) :

Créé en 1981, COMPUTEX est l'un plus importants salons mondiaux pour les TIC, l'IdO et les startups, avec des écosystèmes complets pour la chaîne d'approvisionnement et l'IdO. Basé sur les pôles TIC complets de Taïwan et coorganisé par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA) et la Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX couvre tout l'éventail de l'industrie des TIC : des marques établies aux écosystèmes de l'IdO, en passant par les startups et la chaîne d'approvisionnement des TIC. Doté de solides compétences en matière de R&D, de fabrication et de protection des droits de propriété intellectuelle, Taïwan est une destination stratégique pour les sociétés étrangères et les investisseurs en quête de partenaires au sein d'écosystèmes technologiques mondiaux. Suivez COMPUTEX sur son site Internet à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de COMPUTEX 2021 Hybrid :

En qualité de pionnier de la technologie, COMPUTEX se tient à l'avant-garde de la transformation digitale. COMPUTEX lancera la plateforme d'exposition Online-Merge-Offline (OMO) appelée « COMPUTEX 2021 Hybrid » en 2021. En tant qu'organisateur d'événements, le Conseil pour le Développement du Commerce Extérieur de Taïwan (TAITRA) vise à proposer une expérience d'exposition exceptionnelle en associant #COMPUTEXVirtual à l'exposition sur site. En collaboration avec la startup licorne taïwanaise Appier, TAITRA introduit des fonctionnalités utilisant l'IA à cette exposition afin de faire de COMPUTEX un modèle à l'international.

À propos de TAITRA :

Fondée en 1970, TAITRA est la principale organisation de promotion du commerce à but non lucratif de Taïwan. Sponsorisée par le gouvernement et les associations de l'industrie, TAITRA aide les entreprises à renforcer leur compétitivité internationale. Basée à Taipei, TAITRA dispose d'un réseau de 1 300 spécialistes et de 5 bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que de 63 filiales dans le monde entier. Conjointement avec le Taipei World Trade Center (TWTC) et le Taiwan Trade Center (TTC), TAITRA a constitué un réseau mondial dédié à la promotion du commerce international.

