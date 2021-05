Dernière séance de négociations et ultimatum de grève chez ArcelorMittal





PORT-CARTIER et FERMONT, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le sort de la négociation chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord se jouera vendredi matin, alors que le conciliateur a convoqué les parties à une nouvelle rencontre, après une reprise des négociations mardi soir.

À défaut d'une entente vendredi, il y aura déclenchement d'un conflit de travail le samedi 8 mai à midi dans l'ensemble des installations d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord. « Le mandat de nos membres était assez clair. Le comité de négociation a aussi été très clair lors de la reprise des négociations au début de la semaine. L'employeur sait ce que ça prend pour régler. La balle est maintenant dans son camp. À lui de voir s'il est prêt à bouger. On le saura vendredi », explique le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Rappelons que les membres avaient rejeté la semaine dernière les offres patronales précédentes et donné un mandat de grève très fort à exercer au moment jugé opportun.

Le Syndicat des Métallos représente 2500 travailleurs et travailleuses de la compagnie ArcelorMittal Mine Canada à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake, réunis au sein des sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

