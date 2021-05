Avis aux médias - Négociations dans le secteur public - L'alliance APTS-FIQ accueillera les député·e·s à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les négociations du secteur public entrent dans une phase critique, des membres de l'alliance APTS-FIQ seront présent·e·s pour accueillir les député·e·s lors de leur arrivée à l'Assemblée nationale afin de rappeler qu'il est temps de mettre fin à l'intransigeance du gouvernement Legault envers les salarié·e·s du réseau public de santé et de services sociaux.

Véronic Lapalme, 2e vice-présidente de l'APTS, et Linda Lapointe, vice-présidente de la FIQ, seront présentes pour s'adresser aux médias.

Aide-mémoire

Quoi : Accueil des député·e·s par l'alliance APTS-FIQ Qui : Véronic Lapalme, 2e vice-présidente de l'APTS Linda Lapointe, vice-présidente de la FIQ Quand : Jeudi 6 mai 2021 de 7 h à 8 h Où : Devant l'Édifice André-Laurendeau 1050, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3

À propos de l'alliance APTS-FIQ

L'alliance APTS-FIQ compte plus de 131?000 membres oeuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux aux quatre coins du Québec. Représentant le personnel professionnel et technique ainsi que les professionnelles en soins, cette alliance est née d'une volonté commune de négocier pour ses membres, dont plus de 85 % sont des femmes, des conditions salariales qui reconnaissent leur expertise et d'offrir à la population des services publics gratuits, accessibles et de qualité.

