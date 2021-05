CrownBio acquiert OcellO B.V. en vue d'étoffer son offre de services de développement préclinique in vitro de médicaments





Crown Bioscience (CrownBio), société du groupe JSR Life Sciences et leader dans le domaine des services précliniques destinés aux entreprises biopharmaceutiques afin d'accélérer le développement de nouveaux médicaments, vient de faire l'acquisition d'OcellO B.V., société de recherche contractuelle privée implantée aux Pays-Bas. CrownBio élargit ainsi son portefeuille de services in vitro en intégrant le savoir-faire d'OcellO en imagerie à haute densité à ses propres services de criblage in vitro et in vivo et d'immunothérapie. Les détails financiers n'ont pas été communiqués.

« CrownBio et OcellO sont d'avis que le meilleur moyen d'améliorer le taux de succès de la recherche clinique consiste à employer des modèles et essais plus pertinents pour le patient et pouvant générer des données d'efficacité fiables le plus tôt possible dans le processus de développement des médicaments » a déclaré Armin Spura, Président-directeur général de CrownBio. « Cette acquisition réunit les forces complémentaires de nos deux sociétés afin d'améliorer notre portefeuille de services in vitro et d'offrir aux clients la possibilité de mieux évaluer une multitude de combinaisons et cibles médicamenteuses parmi un large éventail de types de tumeur et cancer, en bénéficiant d'une meilleure prévisibilité et pertinence clinique entre les phases in vitro et in vivo de la découverte des médicaments ».

Cette opération fait de CrownBio le seul acteur mondial autorisé à fournir aux clients la technologie d'organoïde spécialisée d'Hubrecht (HUB) pour les programmes de développement de médicaments. L'accord prévoit que Leo Price, Directeur général et scientifique d'OcellO, rejoigne CrownBio comme Vice-président principal In Vitro pour diriger les activités in vitro de l'entreprise aux États-Unis et en Europe.

« Je suis ravi de rejoindre CrownBio et de pouvoir étoffer le portefeuille in vitro de la société » a déclaré L. Price. « Nous allons poursuivre notre héritage commun d'innovation et d'engagement en faveur des clients afin de répondre aux besoins complexes du développement de médicaments contre le cancer de stade précoce. Ce regroupement de compétences sera particulièrement utile pour le criblage à grande échelle de la maladie et permettra à nos clients d'évaluer une multitude de combinaisons de médicaments de manière rapide, scientifiquement rigoureuse et économique ».

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société du groupe JSR Life Sciences, est une entreprise mondiale de services de découverte et développement de médicaments qui fournit des plateformes translationnelles pour faire avancer l'oncologie, l'immuno-oncologie et le traitement des maladies inflammatoires. Grâce à un vaste portefeuille de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de livrer des candidats de qualité supérieure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.crownbio.com

À propos d'OcellO B.V.

OcellO est un prestataire majeur de services d'essais composés basés sur des modèles avancés de tissus humains organotypiques pour le cancer, les inflammations et la polykystose rénale. Il réunit technologie de culture cellulaire automatisée en 3D et imagerie et analyse haute densité en 3D au sein d'une plateforme robuste qui garantit une évolutivité sans compromettre la complexité biologique. Ses services de découverte de médicaments anticancéreux utilisent des organoïdes, des tumoroïdes issus de xénogreffes et des modèles dérivés de tumeurs de patients représentant la plupart des types de tumeur solides et incorporant différents composants du système immunitaire.

###

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 04:25 et diffusé par :