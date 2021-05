Indivumed accroît ses ressources et sa capacité d'analyse en pathologie numérique afin d'ajouter une nouvelle dimension à la solution de découverte multi-omique IndivuType





Une collaboration avec l'institut de l'hôpital universitaire d'Oslo permettra d'exploiter l'IA pour obtenir de nouvelles informations sur la biologie des tumeurs

HAMBOURG, Allemagne, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Indivumed GmbH (« Indivumed ») a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche conjointe visant à développer IndivuType en ajoutant des images et des données de pathologie numérique à l'aide de la technologie de pointe de l'Institut de génétique et d'informatique du cancer (« ICGI ») de l'hôpital universitaire d'Oslo, un leader mondial dans l'application de l'apprentissage profond et de l'IA en oncologie.

En numérisant des images haute résolution de lames de coupes tumorales colorées à l'hématoxyline et à l'éosine pour tous les cas IndivuType, Indivumed sera en mesure d'exploiter une toute nouvelle dimension de données dans les mois à venir. L'expansion de l'actif et de la capacité d'analyse de la pathologie numérique d'IndivuType permettra à Indivumed et à ICGI de combiner le phénotype du cancer, tel que défini par la morphologie de la tumeur, avec la caractérisation moléculaire multi-omique profonde de la tumeur, ce qui aboutira à de meilleurs algorithmes de pronostic et de diagnostic qui contribueront au traitement personnalisé du cancer. En outre, le projet utilisera les données multi-omiques pour déverrouiller la boîte noire de l'apprentissage profond afin de créer des informations totalement nouvelles sur la biologie des tumeurs.

« Nous sommes constamment animés par notre mission de dévoiler les mécanismes complexes du cancer afin de faire progresser l'oncologie de précision », a déclaré Roald Forsberg, PhD, directeur commercial d'Indivumed et responsable de l'unité commerciale IndivuType. « Notre collaboration avec la célèbre équipe de l'ICGI à l'hôpital universitaire d'Oslo est vraiment unique dans la mesure où elle aboutira à la création du premier actif de données au monde à combiner des données multi-omiques complètes avec des données cliniques et de pathologie numérique. »

Indivumed travaillera en étroite collaboration avec l'Institut de génétique et d'informatique du cancer (ICGI) de l'hôpital universitaire d'Oslo afin de tirer parti des algorithmes d'intelligence artificielle pour proposer une méthode entièrement automatisée de pronostic du cancer colorectal. IndivuType utilisera les données analytiques générées par la collection mondiale standardisée de milliers d'échantillons de patients de haute qualité pour valider la méthode de pronostic et identifier les signatures multi-omiques qui peuvent expliquer la biologie sous-jacente de l'algorithme. Les découvertes qui en résulteront seront utilisées pour explorer de nouvelles approches en matière de traitement et de prévention du cancer.

« Le succès de notre programme repose sur une combinaison unique de compétences universitaires et industrielles utilisant l'intelligence artificielle et les outils numériques en pathologie », a déclaré le professeur Håvard E. Danielsen, directeur de l'Institut de génétique et d'informatique du cancer (ICGI) de l'hôpital universitaire d'Oslo. « La collaboration avec Indivumed et l'énorme quantité de données de haute qualité contenues dans la solution de découverte IndivuType nous aideront à mieux comprendre la biologie sous-jacente du cancer colorectal et à identifier plus précisément les biomarqueurs et les cibles thérapeutiques potentiels. »

Indivumed et l'Institut de génétique et d'informatique du cancer de l'hôpital universitaire d'Oslo prévoient de publier plusieurs articles détaillant les résultats de la collaboration et d'explorer les opportunités commerciales basées sur le perfectionnement des algorithmes de pronostic et la découverte de nouvelles informations sur les moteurs moléculaires de la morphologie et de la biologie du cancer.

Contact pour les médias :

Patrick Renegar

Tél. : 703-519-1600 Poste : 104

prenegar@livewiredc.com

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1002609/Indivumed_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 03:00 et diffusé par :