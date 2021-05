RMS, le leader mondial de la modélisation des catastrophes, lance les premiers modèles de changement climatique et offre un nouvel éclairage sur les risques





RMS, le grand spécialiste mondial des solutions et de la modélisation du risque de catastrophe, révèle que, d'après ses nouveaux modèles de changement climatique et sur la base des expositions actuelles, les pertes annuelles moyennes assurées dues aux ouragans de l'Atlantique Nord pourraient augmenter de 24% d'ici 2050*; quant à celles liées au risque d'inondation en Europe, leur augmentation pourrait atteindre 59% d'ici la même échéance**, aucun facteur atténuant n'étant pris en compte.

Les nouveaux modèles de changement climatique de RMS associent le cadre RMS de modélisation de l'impact financier et le meilleur consensus scientifique sur le climat, y compris celui du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ces modèles, qui seront généralement disponibles en juin 2021, fournissent les informations les plus complètes sur le changement climatique relativement aux Ouragansdans l'Atlantique Nord et aux Inondationset aux Tempêtes en Europe. Chaque modèle quantifie et différencie les impacts du risque physique grave en fonction de scénarios de changement climatique potentiels variables RCP (pour Representative Concentration Pathways, ou Profils représentatifs d'évolution de concentration), de différents horizons temporels et dans des régions déterminées. Ils permettront aux organisations de prendre des décisions plus éclairées sur l'impact du changement climatique sur différents actifs et portefeuilles physiques, notamment les biens immobiliers résidentiels et commerciaux, les entrepôts et les chaînes de magasins de vente au détail. Cette série initiale de nouveaux modèles sera complétée ultérieurement par d'autres modèles de changement climatique portant sur d'autres zones géographiques.

Les nouveaux modèles, données et analyses RMS sur le changement climatique apportent aux dirigeants et aux organisations les avantages suivants:

Meilleure compréhension des impacts que le changement climatique est susceptible d'avoir sur les capitaux, les actifs, la tarification et la gestion des risques maintenant et à l'avenir pour les risques physiques graves

Savoir quantifier et gérer les risques pour mieux refléter le changement des conditions

Comment communiquer avec certitude à toutes les parties prenantes les risques physiques graves posés par le changement climatique

Comment satisfaire aux obligations réglementaires de déclaration, comme celles du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD), celles relatives aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), et celles de l'Autorité de réglementation prudentielle (PRA), de manière efficace et durable, et gérer les futures exigences réglementaires de reporting

Savoir quantifier les impacts du risque climatique à n'importe quelle échelle, des actifs individuels aux portefeuilles, aux entités commerciales, aux secteurs et à l'ensemble des marchés

S'exprimant au sujet des Solutions RMS pour le changement climatique, Tom Fink, vice-président senior et directeur général de Trepp, a déclaré: «Nos clients du secteur bancaire et du marché de l'immobilier commercial s'efforcent de quantifier leur exposition aux risques environnementaux. En intégrant les analyses des risques climatiques RMS, Trepp est mieux armé pour aider le secteur de l'investissement et des services financiers à comprendre les risques physiques que pose le changement climatique.»

S'exprimant dans le cadre de la conférence annuelle RMS Exceedance, Robert Muir-Wood, directeur de la recherche de RMS, a déclaré: «Les risques liés au changement climatique sont composés d'une multitude de différents dangers, composantes et situations, dont certains sont totalement non linéaires. En outre, lorsqu'il est influencé par la taille, l'intensité et la trajectoire d'un cyclone tropical, d'une tempête hivernale ou d'une grande inondation, le rapport entre les paramètres climatiques et leurs impacts devient extrêmement complexe et ne peut être compris qu'au moyen d'un outil de modélisation de la catastrophe tel que celui que nous proposons aujourd'hui. Disposer de mesures précises sur les dangers climatiques actuels et futurs, telles que celles intégrées aux Modèles et Solutions RMS pour le changement climatique devient vital pour le secteur des assurances, les entreprises et les investisseurs du monde entier. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des ouragans, des inondations et des feux de forêt a déjà incité les entreprises, les investisseurs et les régulateurs à essayer d'évaluer quelles en sont les implications pour leurs opérations actuelles et futures.»

RMS modélise le risque de catastrophe naturelle pour le secteur de l'assurance depuis plus de 30 ans et mène des recherches sur l'impact du changement climatique sur les sinistres liés aux catastrophes depuis sa participation au 4e Rapport d'évaluation du GIEC en 2007. Les Solutions RMS pour le changement climatique comprennent également des services de conseils et d'expertise spécialisés en changement climatique ainsi qu'un soutien en matière réglementaire et de déclarations ESG et TCFD.

Pour plus d'informations sur les Solutions RMS pour le changement climatique, cliquer ici: https://www.rms.com/climate-change

* Pour les ouragans de l'Atlantique Nord, les chiffres concernent uniquement le vent et n'incluent pas les ondes de tempête ni les inondations induites par les cyclones tropicaux. L'exposition est telle qu'indiquée par la base de données RMS 2019 de l'exposition des secteurs pour tous les types d'activités; les changements d'exposition devraient produire d'autres changements en termes de sinistres. Les chiffres sont basés sur un scénario RCP 8.5.

** Pour les inondations en Europe, l'exposition est celle indiquée par la base de données RMS 2020 de l'exposition des secteurs pour tous les types d'activités; les changements d'exposition devraient produire d'autres changements en termes de sinistres. Les chiffres sont basés sur un scénario RCP 8.5. Le pourcentage de 59% est basé sur la dernière version du modèle de changement climatique FL de l'UE.

