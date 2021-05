ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ajouté par le National Comprehensive Cancer Network® aux directives de pratiques cliniques en oncologie pour les lymphomes de cellules B





ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale leader du développement des conjugués anticorps-médicaments (CAM) pour traiter les tumeurs malignes hématologiques et les tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) a été ajouté par le National Comprehensive Cancer Network® aux récentes directives de pratiques cliniques (directives du NCCN) en oncologie pour les lymphomes de cellules B. Les directives NCCN comprennent désormais ZYNLONTA comme une entité de catégorie 2A en tant qu'option de traitement pour les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) après au moins deux lignes de thérapie systémique.

« Nous sommes ravis d'apprendre qu'en moins de deux semaines après l'approbation accélérée par la FDA, ZYNLONTA a été ajouté aux directives de traitement du NCCN avec une recommandation de catégorie 2A », a déclaré Chris Martin, président directeur général d'ADC Therapeutics. « L'inclusion dans les directives de traitement du NCCN souligne l'énorme besoin médical non satisfait d'une thérapie différenciée et ciblée pour le lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. »

« L'inclusion rapide de ZYNLONTA dans les directives du NCCN encourage notre travail au service des patients qui ont été considérablement prétraités et qui souffrent d'une maladie difficile à traiter », a affirmé Jay Feingold, MD, PhD, vice-président principal et médecin chef chez ADC Therapeutics. « Il s'agit en particulier d'un grand nombre de patients prétraités qui ont besoin de nouvelles thérapies, y compris ceux qui sont admissibles et inadmissibles à une greffe, et les patients qui ont antérieurement reçu une greffe de cellules souches ou un traitement de cellule CAR-T. »

Le 23 avril 2021, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) après au moins deux lignes de thérapies systémiques, notamment le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) non spécifié, le LDGCB causé par un lymphome de faible grade et un lymphome à cellules B de haut grade. Cette indication a reçu une approbation accélérée de la FDA sur la base de son taux de réponse globale. Le renouvellement de l'approbation pour cette indication pourrait être sujet à une vérification et à la description d'un avantage clinique dans un essai confirmatoire.

Le LDGCB, le type le plus commun de lymphome non hodgkinien aux États-Unis, est une maladie agressive, à progression rapide, hétérogène et avec de multiples sous-types.1 Plus de 40 % des traitements de première intention contre le LDGCB échouent.2 Pour les patients dont la première intention échoue, le pronostic est défavorable, et empire à chaque nouvelle ligne thérapeutique étant donné que les chances de guérison ou de survie sans maladie à long terme diminuent.3, 4

NCCN est une alliance à but non lucratif de 31 centres anticancer spécialisés dans les soins du patient, la recherche et l'enseignement. NCCN a pour mission l'amélioration et la fourniture de soins de qualité, sûrs, efficaces et accessibles afin que les patients puissent mener une vie meilleure.

Les directives actualisées du NCCN sont disponibles sur le site www.nccn.org.

À propos de ZYNLONTATM (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTATM est un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule délivrant CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où les enzymes dégagent une charge utile pyrrolobenzodiazepine (PBD). La puissante charge utile se lie au sillon mineur de l'ADN avec peu de distorsion, et reste peu visible aux mécanismes de réparation de l'ADN. Ce qui finalement mène à un arrêt du cycle cellulaire et à la mort de la cellule cancéreuse.

ZYNLONTA est également en cours d'évaluation comme option thérapeutique dans des études portant sur l'association à d'autres tumeurs malignes à cellule B et d'autres options thérapeutiques précoces.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTAtm (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus du ZYNLONTA et du Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d'une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTAtm est une marque commerciale d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et approbations réglementaires, les activités commerciales prévues, les coûts de recherche et de développement, le calendrier et les perspectives de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction concernant les activités futures, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Ces déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation et tout engagement de mettre à jour ces déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la législation en vigueur l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

