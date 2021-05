Chestertons Global étend son empreinte en ouvrant de nouvelles agences dans les Caraïbes, en Europe et en Afrique du Nord





L'agence immobilière internationale Chestertons Global Franchise Holdings Limited a annoncé aujourd'hui que Chestertons Chypre avait rejoint son réseau en pleine expansion, ayant connu une forte croissance ces douze derniers mois.

Depuis l'arrivée de Chestertons Ionian, basé à Corfou, en tant que premier partenaire franchisé international début mars 2020, l'entreprise n'a cessé de se renforcer grâce à l'intégration de nouvelles équipes au réseau Chestertons dans les régions et pays suivants : Barbade, Antigua-et-Barbuda, Portugal, Maroc, Costa del Sol, Gibraltar et désormais Chypre.

Chestertons Chypre, dirigée par Andrew Constantinou, a inauguré sa première agence à Paphos et projette d'en ouvrir d'autres prochainement. La création de cinq agences au Portugal et de cinq autres à la Costa del Sol porte à seize l'offre totale de franchises à l'heure actuelle, ce qui représente un accroissement de 300 % du nombre de propriétés mises en vente par l'entreprise au niveau mondial.

L'expansion du système de franchise signifie que la portée géographique de Chestertons (sur le plan de la présence des agences physiques) est passée de quinze pays au T1 2020 à 21 actuellement, soit une hausse de 40 %.

Jamie McMullan, directeur des opérations de franchise pour Chestertons Royaume-Uni et Europe, déclare : « Les avantages de poids que nous offrons à nos partenaires en termes de marketing, technologie et héritage de marque se sont révélés extrêmement attrayants, puisque nous mettons à leur disposition le réseau et les outils qui leur permettront d'optimiser leurs services. Le modèle de franchise donne également l'occasion aux experts locaux de développer leurs entreprises en bénéficiant du soutien d'un réseau international d'expertise et d'assistance. »

« Grâce à l'impressionnante croissance enregistrée au cours de l'année écoulée, notre offre de franchise suscite de l'intérêt dans toute l'Asie, sur le continent américain et dans d'autres régions européennes. Nous restons à la recherche de partenaires animés du même esprit, avec qui partager notre marque, nos technologies et notre vaste réseau international. »

L'équipe de Global New Homes affiche également une croissance importante depuis un an, s'efforçant de travailler avec les promoteurs le plus prestigieux sur des projets de renommée mondiale. En 2020, l'équipe basée à Dubaï a ouvert sept nouvelles agences New Homes, notamment à Hong Kong et au Qatar, élargissant ainsi son réseau d'investisseurs et d'acquéreurs de modes de vie.

Le nombre de sites mis sur le marché par l'équipe de Global New Homes a augmenté de 30 % par pays au cours de ces douze derniers mois et comporte désormais des biens au Japon, en Thaïlande, en Grèce et à Chypre. Le volume de nouveaux projets pris en charge par l'équipe a connu une hausse de 40 % depuis le premier trimestre 2020 et comprend l'exclusivité des ventes du Fairmont Royal Palm Marrakech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'une collaboration avec des sociétés telles que Barratt London et EcoWorld pour créer des logements sur les marchés du Moyen-Orient.

Globalement, la demande de nouveaux logements à acquérir a augmenté de 15 % (T1 2020 ? T1 2021).

Dennis Chan, responsable des ventes à l'international, affirme : « L'engouement pour l'immobilier s'est solidement maintenu au cours des douze derniers mois, même dans le contexte difficile lié à la pandémie. La vaccination ayant été lancée, l'impression générale est que l'épidémie recule et, comme voyager à l'international devrait redevenir possible sous peu, les acheteurs peuvent à nouveau tirer profit des programmes de citoyenneté, visas pour télétravailleurs ou autres incitants financiers proposés par les promoteurs dans les destinations prisées du monde entier. »

« Dans ce contexte, nos clients et acquéreurs ont redécouvert la valeur de notre offre, qui déploie les compétences diversifiées de notre équipe internationale pour leur simplifier la vie autant que possible tout au long de processus pouvant s'avérer complexes. »

Pour de plus amples informations relatives à notre système international de franchise, rendez-vous sur : www.chestertons.com/franchising

FIN

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 02:05 et diffusé par :