Truffle Capital & l'Institut Pasteur Créent SpikImm pour développer un anticorps monoclonal comme traitement innovant de la Covid-19





La nouvelle start-up de Biotech, SpikImm SAS créée par Truffle Capital, vient de signer avec l'Institut Pasteur un contrat de licence exclusive et mondiale pour le développement d'anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) à visée thérapeutique et diagnostique.

La thérapie par anticorps monoclonaux constitue l'une des voies les plus novatrices actuelles pour traiter les malades atteints de Covid-19 et prévenir l'évolution vers des formes graves. Ils présentent plusieurs avantages thérapeutiques déjà démontrés dans des essais cliniques. Les anticorps développés par SpikImm sont issus d'un processus innovant développé dans le laboratoire d'Immunologie Humorale de l'Institut Pasteur permettant le criblage et la sélection d'anticorps humains spécifiques et neutralisants du SARS-CoV-2. Une demande de brevet, à l'échelle internationale, a été déposée par l'Institut Pasteur.

SpikImm est financée par Truffle Capital et son fonds BioMedTech : il s'agit de la deuxième collaboration entre l'Institut Pasteur et Truffle Capital, après la BioTech Diaccurate.

L'objectif de SpikImm est un développement préclinique et clinique accéléré en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil. Des applications diagnostiques des anticorps monoclonaux seront aussi développées.

Le Dr Philippe Pouletty, Directeur Général et co-fondateur de Truffle Capital et président de SpikImm déclare :

« Nous nous réjouissons de la signature de ce contrat de licence exclusive et mondiale avec l'Institut Pasteur et avons été impressionnés par la qualité de la science. La piste des anticorps monoclonaux thérapeutiques est à l'heure actuelle prometteuse et nous sommes fiers de continuer à contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19 qui touche la planète. La physiopathologie de la COVID-19 est complexe et nous devons rester prudents sur le succès potentiel de ces anticorps monoclonaux. Nous allons nous focaliser sur un développement pharmaceutique et clinique accéléré tout en respectant les bonnes pratiques réglementaires et cliniques internationales. »

Isabelle Buckle, Directrice des applications de la recherche et des relations industrielles (DARRI) de l'Institut Pasteur déclare :

« Une des missions de l'Institut Pasteur est de développer les applications de sa recherche pour améliorer la santé de tous et nous sommes mobilisés depuis les premiers jours de l'épidémie dans la lutte contre la COVID 19. Ce projet sur les anticorps monoclonaux, issu de la recherche fondamentale de notre Institut est un exemple concret de réussite de notre modèle de développement de l'innovation. Nous avons été capables d'identifier précocement un projet à fort potentiel de développement et de l'accompagner pour transférer rapidement la technologie auprès d'un partenaire industriel de référence, Truffle Capital, prêt à prendre des risques. »

À propos de Truffle Capital

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d'accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 700 M? d'actifs. Elle a levé plus de 1,1 milliard d'euros depuis sa création et a accompagné plus de 70 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie. En 2019, Truffle Capital a annoncé la levée de près de 400 millions d'euros de nouveaux fonds institutionnels, dont 250 millions d'euros en BioMedTech.

Plus d'informations : www.truffle.com ? Twitter : @trufflecapital

À propos de l'Institut Pasteur et du Réseau international des instituts Pasteur

Fondation reconnue d'utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, et inauguré le 14 novembre 1888, l'Institut Pasteur est depuis 130 ans un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au coeur d'un réseau regroupant 33 membres présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l'Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation économique et transfert technologique. Plus de 2 800 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l'immunologie, l'Institut Pasteur se consacre également à l'étude de certains cancers, de maladies génétiques et neurodégénératives, ou encore à la génomique et à la biologie du développement. Ces travaux dédiés à l'amélioration de nos connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention et d'innovations thérapeutiques. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l'Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

