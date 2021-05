Sevan Multi-Site Solutions célèbre son 10e anniversaire





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), leader mondial dans le domaine des services innovants de conception, gestion de programmes, construction, et analyse des données, est heureuse de célébrer son 10e anniversaire.

Depuis une décennie, Sevan s'attache à fournir des solutions multisites à plusieurs dizaines de clients, tout au long du cycle de vie des projets. Sevan reste fidèle à ses valeurs et principes fondateurs : intégrité, respect, travail d'équipe, excellence et bienveillance. Depuis la création de la société, l'esprit entrepreneurial de Sevan s'est accompagné d'une culture innovante, respectueuse, inclusive et progressiste.

« C'est un bonheur de travailler depuis dix ans aux côtés de personnes formidables, avec lesquelles nous avons développé notre activité », a confié Jim Evans, président-directeur général. « Merci infiniment à nos clients, partenaires d'affaires et membres de l'équipe Sevan, qui ont rendu tout cela possible. Vous avez été au coeur de toutes les solutions d'entreprise à succès que nous avons déployées. Bien que notre 10e anniversaire constitue une étape majeure et donne lieu à une réelle célébration, je suis encore plus enthousiaste à l'idée de nos projets futurs et des formidables opportunités qui nous attendent tous ! »

Sevan s'efforce d'être un partenaire de confiance pour ses clients, tout en se démarquant comme un fournisseur de classe mondiale. L'approche de Sevan, axée sur les solutions, et personnalisée en fonction des projets de chaque client, constitue la force motrice de la réussite de l'entreprise. Ces dix dernières années, nous n'avons cessé de faire évoluer notre entreprise pour mieux servir nos clients.

Au fil du temps, Sevan a eu l'honneur de remporter plusieurs récompenses de la part d'organisations diverses, pour sa croissance, et ses efforts visant à offrir un excellent lieu de travail. Par ailleurs, notre équipe a fait preuve de comportements exemplaires en matière de sécurité, avec zéro incident sur les sites de travail.

Sevan travaille intensément pour élever constamment la barre au sein du secteur, et nous nous réjouissons des opportunités qui nous attendent dans les années à venir !

En 2020, Sevan a été reconnue par ses employés comme un des meilleurs environnements de travail (Great Place to Work®) pour la 7e année de suite et s'est classée 124e dans la liste FT 1000 du Financial Times répertoriant les sociétés à la croissance la plus rapide. Toujours en 2020, Sevan s'est également positionnée à la 16e place du Top 50 des sociétés de gestion de programmes, d'Engineering News-Record (ENR), ainsi qu'à la 34e place du Top 100 des sociétés de gestion payante de la construction d'ENR. Rendez-vous sur notre site Web pour en savoir plus sur Sevan, nos distinctions dans divers classements, et nos acquisitions.

Sevan est une entreprise de construction et de gestion de projets qui exploite une technologie innovante pour offrir l'excellence à ses clients. Sevan, dont le siège est situé près de Chicago, à Downers Grove, dans l'Illinois, compte plus de 400 employés et possède un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions est d'être la meilleure au monde, et de fournir des services innovants d'aménagement, de gestion de programmes, de construction et d'analyse de données à des organisations exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques mondiales emblématiques parmi lesquelles il convient de citer 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart et Zaxby's. Sevan déploie ses initiatives multisite de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques révolutionnaires, Sevan optimise la construction de bâtiments neufs, les remises à neuf, les remodelages et les rénovations. Sevan compte des architectes agréés dans 49 États ainsi qu'à Washington D.C., dans les provinces canadiennes, à Guam et dans les îles Mariannes du Nord. Sevan emploie des ingénieurs professionnels et dispose de licences d'entrepreneur général dans plus de 25 états. Depuis la création de Sevan en 2011, l'équipe a rénové plus de 21 000 magasins de détail et 14 000 restaurants, et réalisé plus de 28 000 enquêtes. Sevan Elevate, un programme qui renforce et améliore continuellement les principes de sécurité et de durabilité de l'entreprise dans son ensemble, est conçu pour conférer une excellence à fort impact aux employés et clients de Sevan. Pour en savoir plus sur Sevan, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au +1 312.285.0590 ou par e-mail à l'adresse hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

