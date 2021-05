Nel ASA : Obtention d'une commande pour un électrolyseur PEM de 2 MW





Nel Hydrogen Electrolyser, une division de Nel ASA (Nel, OSE : NEL), a reçu une commande de H2 Energy pour un électrolyseur MC400 de 2 MW, entièrement conteneurisé.

« Il s'agit d'une nouvelle étape franchie dans le développement d'une infrastructure commerciale d'hydrogène vert, qui démontre assurément que les poids lourds à hydrogène sont une réalité aujourd'hui. Nous sommes fiers que notre solution compacte PEM conteneurisée ait été sélectionnée pour ce deuxième site pour alimenter le réseau des postes de ravitaillement », déclare Raymond Schmid, vice-président des ventes et du marketing EMEA chez Nel Hydrogen Electrolyser.

L'électrolyseur PEM de 2 MW est le deuxième système livré dans le cadre du réseau d'infrastructure d'hydrogène vert qui fournit actuellement de l'hydrogène aux 46 premiers camions Hyundai déjà en service en Suisse, avec pour objectif de ravitailler une flotte de 1 600 véhicules d'ici 2025. Le système ravitaillera des remorques de 350 bar directement sur le site pour distribuer l'hydrogène sur le réseau Hydrospider en Suisse.

H2 Energy collabore avec divers partenaires pour établir un réseau national de stations à hydrogène et la chaîne d'approvisionnement correspondante en Suisse et à l'étranger. H2 Energy se concentre sur la production d'hydrogène uniquement à partir d'énergies renouvelables afin de contribuer à la décarbonisation de divers secteurs.

À propos de Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel est une société d'hydrogène mondiale qui fournit des solutions optimales pour produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Nel ASA est au service des industries, des compagnies d'énergie et de gaz avec une technologie d'hydrogène dernier cri. Depuis sa création en 1927, Nel s'est distinguée dans le développement et l'amélioration continue des technologies d'hydrogène. Nos solutions hydrogène couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les technologies de production d'hydrogène jusqu'aux centrales de ravitaillement en hydrogène, permettant la transition vers l'hydrogène vert et fournissant aux véhicules électriques à pile à combustible la même rapidité de recharge et la même autonomie que les véhicules classiques, les émissions en moins.

