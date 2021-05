La transformation numérique est avant tout une affaire de personnes ! Ouverture officielle des inscriptions pour le plus important événement C3 Global Cloud Skills, assuré par la Leading Learning Partners Association





La Leading Learning Partners Association (LLPA), une association internationale composée de 32 membres de plus de 55 pays, a organisé avec succès une série d'événements C3 cloud skills tour dans plus de 17 pays dans un cadre virtuel depuis janvier 2021.

Nous reconnaissons que la transformation vers les technologies Cloud exige une transformation des compétences et, surtout, que la transformation numérique concerne avant tout les personnes. En étroite coopération avec Microsoft et d'autres partenaires clés, la LLPA offre durant cet événement aux chefs d'entreprise, dirigeants, professionnels de l'informatique, développeurs et consultants Microsoft Azure une occasion d'acquérir de précieuses informations et d'apprendre d'experts locaux et internationaux, reconnus dans l'industrie, sur des sujets comme la formation d'équipes très performantes et de meilleurs moyens de tirer parti des investissements existants et futurs dans le Cloud. Cette tournée mondiale exaltante est réputée pour sa capacité à rassembler des leaders visionnaires, des dirigeants et des partenaires dans le but de collaborer et de partager des pratiques exemplaires.

« Les transformations majeures commencent avec une idée, une vision et une capacité à identifier les attentes. Pour cela, vous devez être informé, averti et équipé. La sphère de la technologie Cloud est robuste et évolue sans cesse. Nous invitons les professionnels et responsables informatiques, où qu'ils soient, à participer au dernier événement C3 Global Cloud Skills Tour pour acquérir des connaissances d'experts reconnus qui aideront les organisations de toutes tailles à constituer une main-d'oeuvre prête pour l'avenir », a déclaré Patrick Kersten, président du conseil d'administration de la LLPA.

« Contrairement à la croyance populaire, la transformation numérique est moins une question de technologie et concerne davantage les personnes. Vous pouvez acheter quasiment n'importe quelle technologie, mais votre capacité à vous adapter à un futur encore plus numérique dépend du développement de la prochaine génération de qualifications pour combler le fossé entre l'offre et la demande de compétences, et de la pérennité de votre potentiel et de celui des autres » ? Harvard Business Review. Le C3 Global Cloud Skills Tour vise à combler les lacunes en matière de compétences Cloud en s'assurant que tous les clients Cloud, actuels comme futurs, disposent des compétences techniques et générales pour réussir.

La LLPA animera cet événement de 2 jours en direct les 9 et 10 juin 2021, de 9h00 à 13h00 (heure d'Europe centrale). Y participeront les conférenciers internationaux Ken Taylor, président de Training Industry, Inc., Kåre Nygård, responsable de l'unité Digital Consulting Norway chez TietoEVRY, Mohanna Azarmandi, responsable de la formation chez Microsoft, Jayne Groll, PDG du DevOps Institute, ainsi que d'autres. La LLPA a prévu plus de 15 sessions en direct et à la demande, allant d'approfondissements techniques à la transformation numérique, en passant par des séances de formation sur les pratiques exemplaires. Nous avons également prévu une excellente réunion-débat, dirigée par des fournisseurs de formations de premier plan issus de multiples régions.

« Nous devons nous adapter à, et adopter un mode de vie plus virtuel et, plus que jamais, il est essentiel que les personnes restent étroitement reliées. Il est extraordinaire de voir que le réseau mondial de la Leading Learning Partner Association fait preuve de leadership pour offrir des formations 100 % virtuelles pour aider nos clients communs à poursuivre et accélérer leurs efforts de formation afin d'appuyer leur stratégie de transformation numérique. Ces efforts ont été reconnus par nos clients communs et Microsoft a décerné à la Leading Learning Partners Association le prix mondial de Partenaire d'apprentissage de l'année pour son engagement continu à accélérer les compétences en matière de Cloud. » ? Geoff Hirsch, directeur principal du réseau de partenaires, WW Learning & Readiness, chez Microsoft.

À propos de la LLPA

Née aux Pays-Bas en 2013, la Leading Learning Partners Association (LLPA) est une organisation mondiale avec des membres dans plus de 55 pays. Notre mission consiste à être L'organisation mondiale de services de développement des compétences Cloud, se consacrant à fournir les bons outils, ressources et services d'apprentissage au bon moment pour garantir que les compétences Cloud soient accessibles à tout un chacun, à tout moment, dans le monde entier.

Notre vaste réseau de membres de confiance contribue au développement de professionnels de l'industrie spécialisés, aptes à l'emploi, grâce à des offres d'apprentissage hybrides, des conseils et des certifications. Ensemble, nos membres ont formé plus de 500 000 étudiants par an, couvrant plus de 90 % du PIB européen. La LLPA est Partenaire Microsoft depuis 2013 et a reçu le prix Partenaire d'apprentissage Microsoft de l'année 2020.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 20:45 et diffusé par :